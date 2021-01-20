الحكام.. النجاح 100%

دبي (الاتحاد)

انطلقت في نادي ضباط شرطة الشارقة، اختبارات اللياقة البدنية التي تنظمها إدارة الحكام باتحاد كرة القدم على مدار أسبوع، بمشاركة 162 حكماً، وشهد اليوم الأول للاختبارات مشاركة 57 حكماً وحكماً مساعداً الفريق الأول، اجتازوا جميعاً الاختبار بنسبة نجاح بلغت 100%، وتواصل الاختبارات أمس، بمشاركة 55 حكماً من المجموعة الثانية، على أن تختتم يوم الأحد المقبل بمشاركة 50 حكماً من المجموعة الثالثة. وتأتي هذه الاختبارات في إطار البرنامج المعتمد من اللجنة، الذي يهدف إلى الوقوف على الحالة البدنية لجميع الحكام خلال فترة منتصف الموسم وتجهيزهم لما تبقى من مباريات في مختلف المسابقات المحلية.