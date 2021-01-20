كأس السوبر: الشارقة «أبيض» وشباب الأهلي «الأحمر»

دبي (الاتحاد)

كشفت رابطة المحترفين عن ترتيبات مباراة كأس سوبر الخليج العربي بين الشارقة وشباب الأهلي، والمقررة في الساعة الثامنة مساء غد على استاد آل مكتوم بنادي النصر، وتقرر أن يرتدي «الملك» الزي «الأبيض» كاملاً، بينما يلعب «الفرسان» بالطقم «الأحمر» كاملاً. ولن تشهد المباراة احتساب أي أشواط إضافية وذلك حسب المادة 15 من لائحة المسابقة، في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، يتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح. وتزامناً مع حملة «شِتانا سوبر»، تقرر أن يعقد المؤتمر الصحفي في منطقة السيف بدبي اليوم، حيث يبدأ مؤتمر الشارقة في الساعة الثالثة والربع عصراً، يليه مؤتمر شباب الأهلي في الساعة الرابعة عصراً، ويحضره المدرب ولاعب أساسي. ويؤدي الفريقان المران الأخير على ملعب المباراة اليوم، لمدة ساعة كاملة لكل منهما، حيث تبدأ الحصة التدريبية لشباب الأهلي في الساعة الخامسة مساء، يليها تدريب الشارقة في الساعة السادسة والربع مساءً، واتفق الفريقان على أن يكون التدريب مغلقاً باستثناء ربع الساعة الأول المخصصة لوسائل الإعلام.