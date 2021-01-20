منتخب الجودو يشارك في جراند سلام تل أبيب فبراير المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

اطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، على استعدادات منتخب الجودو الأول للمشاركة في بطولة جراند سلام تل أبيب للجودو، التي تقام في إسرائيل خلال الفترة من 18 إلى 20 فبراير المقبل، ويسبقها معسكر تدريب مشترك لمنتخبنا يقام الأسبوع المقبل، تلبية لدعوة نظيره الإسرائيلي، في إطار علاقات التعاون القائمة بين الاتحادين، والتي انطلقت على هامش بطولة أبوظبي جراند سلام في أكتوبر 2019.

وتقدم الاتحاد، أمس الأول، رسمياً للمشاركة في البطولة كأول دولة عربية تقدمت للمشاركة حتى الآن، ويبلغ عدد المنتخبات المشاركة حتى الآن 33 منتخباً، علماً أن «جراند سلام تل أبيب» ستشهد إجراءات احترازية صارمة وضعها الاتحاد الدولي بسبب الموجة الثانية لجائحة كورونا.

محمد بن ثعلوب الدرعي

ويضم المنتخب في هذا الاستحقاق اللاعب فيكتور سكرتوف الفائز بالميدالية البرونزية في وزن «73» كجم بدورة الألعاب الآسيوية الماضية، واللاعب إيفان ريمارينكو الذي يشارك لأول مرة في البطولة في وزن تحت 100 كجم، وتأتي البطولة ضمن إعداد منتخبنا للجودو، وتعقبها مشاركات أخرى استعداداً لدورة طوكيو للألعاب الأولمبية. ويتضمن برنامج منتخبنا الوطني المشاركة في بطولة جراند بري أنطاليا التركية في أول أبريل، وبطولة جراند سلام طشقند في أوزبكستان في الخامس من مايو، وبطولة جراند سلام باريس في الثامن من مايو، وتعقبها بطولة العالم للجودو في بودابست المجرية خلال الفترة من 8 - 13 يونيو المقبل، قبل التوجه إلى أولمبياد طوكيو.