هيلمان وهنريكي.. «الرواية 2017»!

مراد المصري (دبي)

حمل تعاقد الوصل مع البرازيلي لويز هنريكي «19 عاماً» لمسة المدرب أودير هيلمان، الذي وافق على ضم المهاجم، لأنه يعرف إمكانياته جيداً، حيث تعود «فصول الرواية» بينهما إلى 2017.

وتواجد هنريكي في قطاع الشباب بنادي إنترناسيونال البرازيلي بين 2017 و2019، وهي الفترة التي قاد فيها هيلمان الفريق الأول، ما جعله على مقربة من اللاعب، وإدراكه التام لقدراته والمهارات التي يملكها ورحلة صعوده، قبل انضمامه إلى «برازيل آر سي»، بعد ذلك، للحصول على فرصة للعب دقائق أكثر في دوري الدرجة الثانية. وبحسب أرقام وإحصائيات هنريكي الذي يعزز من الوجود البرازيلي بقائمة المقيمين للوصل، إلى جانب فيليبي ناتان وفيكتور، فإنه يجيد اللعب مهاجماً صريحاً وجناحاً أيسر، وخاض 27 مباراة في الموسم الماضي، وسجل 4 أهداف، بجانب 3 تمريرات حاسمة.