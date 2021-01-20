بلعربي: عازمون على «النصر»

فيصل النقبي (الفجيرة)

قال التونسي فراس بلعربي مهاجم الفجيرة، إن فريقه قادر على الوصول إلى «مربع ذهب» كأس الخليج العربي، عندما يلاقي النصر، في إياب دور الثمانية، مؤكداً أن «الذئاب» يملك مقومات البقاء في دوري الخليج العربي، ورغم أن الفريق في وضعية خطرة، إلا أنه قادر على انتشال نفسه، والابتعاد عن مراكز القاع خلال الدور الثاني.

وبرز بلعربي خلال الدور الأول، وسجل 5 أهداف بالإضافة إلى هدف في كأس الخليج العربي، وله 18 تمريرة مؤثرة، وصناعته لهدفين، أحدهما في الدوري و5 تمريرات حاسمة في كأس الخليج العربي، ويعتبر أحد أبرز مكاسب «الذئاب». أكد بلعربي أنه يقدم موسماً جيداً مع الفريق إلى الآن، مبدياً رضاه عن مستواه بالدور الأول، مشيراً إلى أنه سيقدم الأفضل في الفترة القادمة، وقال: تأقلمت مع الأجواء في الإمارات، وهي من الدول الرائعة في الحياة، وأتمنى أن أحقق أهدافي التي أتيت من أجلها.