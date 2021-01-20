سلمان الفرج.. «العقد الأعلى» في تاريخ الكرة السعودية

الرياض (د ب أ)

أعلن الهلال السعودي تمديد عقد سلمان الفرج حتى عام 2025، ونشر النادي صوراً لتوقيع العقود، وأعلن عن التمديد، قائلاً: أنهيت إجراءات تمديد عقد القائد سلمان الفرج.

وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية، أن مصادر كشفت لها عن أنه جرى تمديد التعاقد مع الفرج «31 عاماً» لمدة 4 أعوام مقابل عشرة ملايين ريال في العام الواحد.

وأضافت أن الفرج أصبح صاحب العقد الأعلى في تاريخ الكرة السعودية، بعد أن قبل بعرض إدارة النادي الأخير، والبالغ 10 ملايين ريال، وقبلها حسم مسيرو النادي التجديد لياسر الشهراني ظهير الفريق.