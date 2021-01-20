بطولة الإمارات لمربي الخيول العربية: «دي بيسان» الأجمل بـ 92.55 نقطة

العين (الاتحاد)

سجلت المهرة «دي بيسان» لمربط دبي أعلى معدل من النقاط بلغ 92.55 نقطة، خلال فعاليات اليوم الأول لبطولة الإمارات لمربي الخيول العربية التي انطلقت، أمس الأول، بنادي العين للفروسية والرماية والجولف، وشهدت المنافسات أيضاً ثلاثية لمربط دبي وثنائية لمربط عجمان.

وتنظم البطولة التي تقام على مدى 4 أيام، جمعية الإمارات للخيول العربية، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية، وبإشراف ومتابعة الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان نائب رئيس الجمعية. وجاء فوز المهرة «دي بيسان» خلال منافسات القسم «د» لفئة المهرات بعمر سنة.

وكانت المهرة «بنفسج الياه» لمربط «الياه»، قد استهلت الفعاليات بالفوز في القسم «أ» للمهرات عمر السنة وحققت 92.00 نقطة، ونالت صدارة القسم «ب» «ع ج غزالة» لمربط عجمان، وسجلت 91.30 نقطة، وأحرزت المركز الأول في القسم «ج» «فام جستسيرا» لفديريكو جوردان، وحصلت على 91.50 نقطة. وأهدت «دي لين» مربط دبي ثاني الألقاب خلال فعاليات اليوم الأول، عندما أحرزت المركز الأول، القسم «ه» وحققت 92.25 نقطة، فيما منحت «ع ج العلا» أيضاً ثنائية لمربط عجمان عندما نالت صدارة القسم «و»، وسجلت 92.10 نقطة، واختتمت الفعاليات بالقسم «أ» للمهرات عمر سنتين، ونالت المركز الأول «دي جورية» والتي أكملت ثلاثية لمربط دبي وحصلت على 91.70 نقطة.