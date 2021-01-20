مدارس السيتي.. الموقع الثالث في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت مدارس السيتي لكرة القدم دوراتها التدريبية للاعبي كرة القدم الشباب والطموحين، في مكان جديد ورائع، في جزيرة المارية في أبوظبي، ويمكن للاعبين الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و18 عاماً الاشتراك في البرنامج التدريبي في ملاعب «أكتف» في جزيرة الماريه، حيث تجرى التدريبات 3 مرات في الأسبوع، أيام الأحد والثلاثاء والخميس.

وتعمل مدارس السيتي الآن في 3 مواقع في أبوظبي، مع انضمام «أكتف» الماريه، إلى مدينة زايد الرياضية وفندق قصر الإمارات لاستضافة التدريبات. وقال سايمون هيويت رئيس عمليات كرة القدم في مدارس السيتي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومسؤول خدمات كرة القدم في السيتي: نؤكد من خلال إضافة مكان ثالث للتدريب في أبوظبي على النمو المستمر لبرامج مدارس السيتي، ليوفر بذلك مجالاً أكبر للعائلات في المدينة، حتى تكون قادرة على الانضمام إلى دوراتنا التدريبية، إنه موقع آخر ذو مستوى عالمي، ينضم إلى مدينة زايد الرياضية، حيث تقدمه أبوظبي للاعبي كرة القدم الشباب الطموحين في الإمارات، وسعداء بهذه الإضافة.

وأضاف: في الوقت الذي تحظى فيه محافظة الأطفال على لياقتهم البدنية وصحتهم ونشاطهم بأعلى مستوى من الأهمية، أصبح بإمكاننا الآن تقديم حصصنا التدريبية أمام المزيد من العائلات في أبوظبي، ومنح الأطفال منصة لتطوير مهاراتهم في بيئة آمنة على مدار الأسبوع.