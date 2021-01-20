اتحاد الكرة يعتمد ‬توصية «المسابقات» بإلغاء ‬بطولات تحت ‬18 ‬عاماً

دبي (الاتحاد)

قرر مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، تخفيض رسوم ترخيص وإصدار وتجديد الأكاديميات الكروية الخاصة بالدولة إلى 1000 درهم، وذلك انطلاقاً من حرصه على زيادة عدد ممارسي لعبة كرة القدم بالدولة، وتشجيع القائمين على الأكاديميات بالاهتمام بالناشئين وصقل مواهبهم، من خلال البرامج التدريبية والبطولات المشتركة، واشترط اتحاد كرة القدم أن يكون الترخيص مرتبطاً بتسجيل جميع اللاعبين في كافة الأكاديميات الخاصة، في سجلات الاتحاد الرسمية، وسيتم عقد ورش عمل لمسؤولي الأكاديميات للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الثالث عشر الذي عُقد اليوم في مقر الاتحاد بدبي برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد وبحضور‏‭ ‬الأعضاء.

وناقش ‬الاجتماع ‬البنود ‬المدرجة ‬على ‬جدول ‬الأعمال، ‬والتي ‬تضمنت ‬موضوعات ‬وتقارير ‬وتوصيات ‬مختلف ‬اللجان، ‬حيث ‬تم ‬اعتماد ‬توصية ‬لجنة ‬المسابقات ‬بشأن ‬إلغاء ‬مسابقات ‬المراحل ‬السنية ‬تحت ‬18 ‬عاماً ‬فما ‬دون، ‬للموسم ‬الرياضي ‬2020-2021، ‬والتعاون ‬مع ‬المجالس ‬الرياضية ‬بالدولة ‬لتنظيم ‬بطولات ‬خاصة ‬في ‬كل ‬إمارة، ‬تحت ‬إشراف ‬اتحاد ‬الكرة ‬ومخاطبة ‬بقية ‬الأندية، ‬في ‬حال ‬رغبتها ‬في ‬المشاركة ‬بهذه ‬البطولات، ‬على ‬أن ‬تستمر ‬عملية ‬تسجيل ‬اللاعبين ‬حسب ‬المواعيد ‬والإجراءات ‬المحددة ‬في ‬التعميم ‬السنوي ‬لأوضاع ‬وانتقالات ‬اللاعبين، ‬ومنح ‬الأندية ‬حرية ‬مواصلة ‬أداء ‬التدريبات ‬لهذه ‬الفئات، ‬وفق ‬الإجراءات ‬الاحترازية ‬المعتمدة، ‬فيما ‬تم ‬اعتماد ‬43 ‬حكماً ‬جديداً ‬اجتازوا ‬دورة ‬المستجدين ‬التي ‬عُقدت ‬في ديسمبر ‬الماضي.

واعتمد المجلس انضمام الدكتور أحمد سليمان والمستشار عمار العليلي إلى عضوية لجنة تنقيح اللوائح، والموافقة على اعتذار المستشارة عائشة الطنيجي عن عضوية اللجنة، فيما تم الاطلاع على نتائج الاجتماعات التنسيقية التي عقدت بين اتحاد الكرة ومركز الإمارات للتحكيم الرياضي خلال الفترة الماضية.

واطلع مجلس الإدارة على تقرير لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية فيما يتعلق بالحلقة النقاشية التي نظمت مؤخراً بحضور المدربين المواطنين، وجلسة العصف الذهني التي أقيمت على مدار يومين بمشاركة رئيس وأعضاء اللجنة ونخبة من الخبراء الفنيين والمدربين إلى جانب برامج منتخباتنا الوطنية للاستحقاقات المقبلة، أهمها المنتخب الوطني الأول الذي يستعد لخوض المباريات المتبقية من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023 والمنتخب الأولمبي والشباب والناشئين والكرة الشاطئية.