«مرور» تعبر بناموس الإيذاع في مهرجان ولي عهد دبي للهجن

دبي (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، منافسات رموز سن الإيذاع لهجن أبناء القبائل، في خامس أيام مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة بميدان المرموم.

واستحقت «مرور» بشعار حمد نهيان سالم العامري الحصول على كأس ولي عهد دبي للأبكار المفتوح و1.5 مليون درهم، وقطعت مسافة السباق البالغة 6 كيلومترات في توقيت زمني قدره 8:48:1 دقيقة، فيما تمكن «مهندس» لحمد راشد حمد غدير الكتبي من حصد بندقية الإيذاع الجعدان المفتوح ومليون درهم في 8:46:0 دقيقة.

وبالمقابل نالت «الشايبه» بشعار سالم حمد يطبع العامري الناموس وكأس ولي عهد دبي و1.5 مليون درهم في الشوط الثالث للأبكار إنتاج بتوقيت 8:49:6 دقيقة، وتألق «المغزل» لبيشان محمد فهيد الرزق العجمي في رابع الأشواط والمخصص الجعدان للإنتاج واستحق الحصول على البندقية ومليون درهم بزمن بلغ 8:50:8 دقيقة.

وفي الفترة الصباحية، كسب إنتاج عزبة كردوس محمد سالم العامري التحدي الرئيسي للأبكار المحليات بعد أن قدم شعاره «مبشره» على القمة بتوقيت قدره 9:02:0 دقيقة، وفي الشوط الثاني للمهجنات ذهب الناموس لـ «باروته» المملوكة لسالم أحمد محمد دري الفلاحي والتي تمكنت من الحصول على الصدارة بزمن بلغ 9:00:0 دقائق.

وظهر شعار مفتاح علي محمد النعيمي في الشوط الرئيسي للجعدان المحليات عن طريق «المارد» الذي خطف الناموس في توقيت بلغ 9:07:3 دقيقة، وكانت الكلمة العليا لإنتاج عبيد حامد بن خليفة الطنيجي في الشوط الرابع للجعدان المهجنات بتألق «إرسال» مسجلاً زمناً قدره 9:03:4 دقيقة.

وتقام غداً، تحديات سن الإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ على مدار 29 شوطاً، وتشهد الفترة الصباحية إقامة ستة عشرة شوطاً مقسمة ما بين المحليات والمهجنات، وخصصت جوائز نقدية قيمة للفائزين، وستكون هناك ست سيارات يحصل عليها الفائزون بالمركز الأول في الأشواط الستة الأولى من الفترة المسائية.