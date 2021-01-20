العنبري ومهدي.. «سوبر المواطنين»

منير رحومة (دبي)

للمرة الأولى في تاريخ كرة الإمارات خلال «زمن الاحتراف»، تجمع مباراة كأس السوبر بين مدربين مواطنين، عندما يلتقي مهدي علي مدرب شباب الأهلي، وعبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة، وجهاً لوجه في حدث كبير، يجذب أنظار الجماهير، لحصد اللقب الأول هذا الموسم.

ويعتبر وجود مدربين مواطنين، في قيادة ناديين كبيرين، شهادة نجاح للكفاءات الفنية المواطنة، وثقة كبيرة من المسؤولين في قدرة أبناء الوطن على بلوغ الأهداف والنجاحات، وخوض التحديات الكبرى. ويملك العنبري أسبقية على المستوى المحلي في التتويج بالألقاب، حيث قاد «الملك» إلى الفوز بالدوري وكأس السوبر، بينما لا يزال مهدي علي يبحث عن النجاحات الداخلية مع «الفرسان» رغم إنجازاته الخارجية مع المنتخبات الوطنية.

وما يزيد من حماس وإثارة المواجهة بين مدربين مواطنين، أن لقاء الغد يعتبر ثأرياً بين شباب الأهلي والشارقة، حيث يسعى «الفرسان» لرد الدين إلى منافسه، بينما يطمح «الملك» إلى تعزيز تفوقه، بالفوز الثاني على التوالي باللقب على حساب المنافس نفسه.

وفي حال تتويج العنبري بلقب كأس السوبر غداً، سيكون ثاني مدرب يحصد لقبين بعد الروماني ريجيكامب، بينما يتصدر مواطنه كوزمين قائمة الفائزين بكأس السوبر بـ 4 ألقاب، ثلاثة مع شباب الأهلي، ولقب مع العين.

عبدالعزيز العنبري:

العمر: 43

النادي الحالي: الشارقة

المباريات في الدوري: 94

الفوز: 51

التعادل: 25

الخسارة: 18

الألقاب: دوري الخليج العربي وكأس السوبر

مهدي علي:

العمر: 55

النادي الحالي: شباب الأهلي

المباريات في الدوري: 20

الفوز: 7

التعادل 7

الخسارة: 6

الألقاب: لا يوجد