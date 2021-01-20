نهيان بن زايد: فخورون بمكتسبات بطولة أبوظبي للجولف ومكانتها العالمية

تنطلق غداً النسخة السادسة عشرة لبطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف التي تقام بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، ويحتضنها نادي أبوظبي للجولف حتى الأحد المقبل، ضمن أولى محطات سلسلة رولكس الأربع، في إطار أجندة الجولة الأوروبية للفئة الممتازة.

ويشارك في البطولة العالمية 132 لاعباً، من بينهم نخبة نجوم الجولف في العالم: روري ماكلروي، جاستن توماس، مارتن كايمر، شاين لوري، جرايم مكداويل، جاستن روز، هنريك ستينسون، وداني ويليت، الذين ينضمون إلى نجم بطولة كأس رايدر الأوروبية الكابتن بادراج هارينجتون في البطولة المرموقة التي ستشهد استئناف قائمة النقاط الأوروبية للاعبين المستهدفين للتأهل لبطولة كأس رايدر في ويسكونسن.

ويتنافس تيريل هاتون المصنف التاسع على العالم، ومات فيتزباتريك بطل بطولة موانئ دبي العالمية 2020، إلى جانب أبطال كأس رايدر: تومي فليتوود، إيان بولتر، توماس بيورن وحامل لقب النسخة الماضية لي ويستوود.

ويبلغ مجموع جوائز البطولة 8 ملايين دولار و8000 نقطة من السباق إلى دبي 2021، ويحصد البطل مليوناً و120 ألف دولار.

وتقام البطولة منذ عام 2006، على ملعب نادي أبوظبي للجولف، بإشراف تحكيمي من الجولة الأوروبية للجولف، كما تقام البطولة بطريقة لعب: 72 حفرة مقسمة على 4 جولات وفق نظام معدل الضربات، وبعد 36 حفرة، يتأهل فقط أول 65 لاعباً ومن تعادل معهم في معدل الضربات.

ورحب سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي بوفد الجولة الأوروبية للجولف ونجوم اللعبة المشاركين في البطولة، مشيداً سموه بالجهود المخلصة التي تقدمها الجهات الحكومية المختصة وإشرافها على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من أجل عودة الأنشطة والفعاليات الرياضية لواجهة المشهد الرياضي من جديد، والحفاظ على المنجزات المهمة التي قطعتها الدولة من أجل حماية وسلامة الجميع.

وقال سموه: «يمثل استمرار نجاحات البطولة على مدار 16 عاماً في ظل تفاعل مميز من أسرة الجولف العالمية، مكسباً حقيقياً وصورة نموذجية لمكانة أبوظبي ومقوماتها الكبيرة التي أسهمت بصناعة النجاحات وفرص التقدم والنماء الرياضي وانعكاسها الكبير في دعم مسيرة النجاح للمؤشرات الرياضية والاقتصادية والإعلامية».

وأضاف سموه: «إن مشاركة نخبة لاعبي الجولف في العالم في النسخة السادسة عشرة من البطولة، دليل جديد على المرتبة المرموقة التي تحتلها بطولة أبوظبي في أجندة الجولات الأوروبية للجولف والقيمة الفنية والإعلامية والتسويقية الجاذبة لنجوم اللعبة ولمنصات الإعلام الدولية، ويعكس أيضاً مسار الخطط المرسومة لاستمرارية نجاح استقطاب أهم الفعاليات الرياضية العالمية، التي تؤكد على مكانة أبوظبي كوجهة رياضية عالمية.»

وتابع سموه: «نؤكد على أهمية البطولة ودورها الكبير في دعم استدامة المنجزات الرياضية التي تحققها أبوظبي في خريطة الرياضة العالمية، بعد أن أصبحت محط أنظار وحديث العالم لاستضافتها لنخبة الفعاليات والملتقيات الرياضية العالمية، كما تبرهن أبوظبي من جديد على إمكانياتها التنظيمية الكبيرة وقدراتها في التعامل الأمثل وإخراجها لأهم الفعاليات بصورة مبهرة رغم ظروف المرحلة الراهنة، انطلاقاً من حرص واهتمام القيادة الرشيدة ودورها الريادي في تحقيق التقارب والتواصل بين الشعوب عبر الرياضة».

وقال سموه: «فخورون بالمكتسبات الكبيرة التي سجلتها البطولة على مدار السنوات السابقة وصولاً للنسخة الحالية، كما نعرب عن سرورنا بالنجاحات التي تحققها البطولة على مستوى العوائد الاقتصادية والترويجية والإعلامية والسياحية لإمارة أبوظبي، ما يعكس مكانتها المرموقة والثقة العالمية التي تتمتع بها أبوظبي في خريطة مدن العالم المتقدم في ظل البنية التحتية المتميزة والملاعب الفخمة والمنشآت الرياضية بمعاييرها العالمية»، موضحاً سموه أن احتضان مثل هذه الفعاليات الكبيرة يسهم في تعزيز الريادة العالمية للإمارات ورسالتها السامية المنفتحة تجاه شعوب العالم بوئام ومحبة، متقدماً سموه بالشكر والتقدير لكافة الرعاة والجهات الداعمة للوصول بالبطولة إلى هذه المكانة المميزة التي تليق بسمعة ومكانة الإمارات المتقدمة في العالم.



