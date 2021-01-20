35 هدفاً في افتتاح كأس سلطان بن زايد للبولو

غنتوت (الاتحاد)

حقق فريق غنتوت «أ» الفوز على فريق أنكورا بنتيجة 8-2 في افتتاح كأس سلطان بن زايد للبولو في نسختها الثانية، والتي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي وجمعية الإمارات للبولو، والتي تستمر حتى الأول من فبراير المقبل.

ونجح فريق «را نون» في الفوز على فريق «أننجسلي» بنتيجة 8.5 مقابل 6 أهداف في ثاني مباريات البطولة بالدور الأول، وكان أبوظبي على موعد مع فوز مثير على غنتوت «ب» بنتيجة 7-4.

وتستأنف مباريات الجولة الثانية بإقامة ثلاث مباريات، تجمع الأولى «فريق أنكورا ورا نون»، ويلتقي في المواجهة الثانية أبوظبي مع غنتوت «أ»، وتختتم الجولة بلقاء «أننجسلي» مع غنتوت «ب».

يذكر أن جميع المباريات تقام دون جمهور، وتنقل المباراة النهائية عبر قنوات أبوظبي الرياضية، بالإضافة إلى نقل جميع المباريات عبر قناة اليوتيوب الرسمية والموقع الإلكتروني للنادي.