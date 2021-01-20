حمدة القبيسي تصعد منصة التتويج مرتين في الفورمولا4

أبوظبي (الاتحاد)

قدم فريق أبوظبي رايسينج أداءً قوياً في الجولة الافتتاحية من لموسم 2021 من بطولة فورمولا4 الإمارات التي أقيمت على حلبة دبي أوتودروم، بمشاركة 14 سائقاً ينتمون إلى 11 دولة في أولى جولات البطولة التي تتألف في هذا الموسم من خمس جولات، وشهدت المحطة الافتتاحية من بطولة سباقات السيارات أحادية المقعد فوز ثلاثة سائقين جدد بسباقات البطولة.

وتعد حمدة القبيسي التي تقود إحدى سيارات فريق أبوظبي رايسينج من أكثر السائقين المشاركين في هذا الموسم في البطولة خبرة، وقدمت أداءً قوياً في حصص التجارب التأهيلية لتنتزع المركز الثالث في السباق الأول، وراء كل من سائقي فريق إكسل موتورسبورت، إنزو ترولي وديلانو فانت هوف.

وتم إيقاف السباق تحت الأعلام الحمراء مع نهاية اللفة الرابعة، بعد أن تعرضت سيارة بيبي مارتي من فريق إكسل موتورسبورت إلى حادث اصطدام في المنعطف قبل الأخير متسبباً بتحطم السيارة واحتراقها، إلا أن السائق الإسباني الشاب خرج من الحادث من دون إصابات تذكر.

وسجلت القبيسي، التي كانت أول فتاة عربية تفوز بسباق سيارات مكشوفة الإطارات في نسخة العام الماضي من البطولة، المركز الخامس في السباق الثاني من الجولة الأولى بعد منافسة قوية كانت خلالها قاب قوسين أو أدنى من صعود منصة التتويج بعد تقدمها إلى المركز الثالث خلال اللفة الأولى من السباق. فيما حقق فانت هوف فوزه الأول في البطولة بعد تصدره السباق منذ الانطلاق وحتى عبور خط النهاية.

وفي السباق الثالث انطلقت القبيسي من المركز الثاني على شبكة الانطلاق وراء فانت هوف، وقدمت أداء مذهلًا لتختتم السباق بمركز الوصيف، بعد تصدرها السائقين لفترة قصيرة في مراحل مبكرة من السباق، ليعود فانت هوف مسجلًا فوزه الثاني خلال عطلة الأسبوع.

واصطف السائقون على خط انطلاق السباق الرابع بترتيب معكوس للنتائج التي حققها أصحاب المراكز الثمانية الأولى مع نهاية السباق الثالث، لتشغل القبيسي المركز السابق على شبكة الانطلاق، وفيما واصلت تقديم أداء قوياً طيلة مجريات السباق، إلا أنه كان على الإماراتية الشابة الاكتفاء بالمركز السادس عند عبور خط النهاية، ليفوز كيريل سمال من فريق إكسل موتورسبورت بالمركز الأول.

وتقام منافسات الجولة الثانية في حلبة مرسى ياس ما بين 21 و23 يناير، وتختم منافسات بطولة فورمولا4 الإمارات لهذا الموسم السبت 13 فبراير.



