50 سباقاً في روزنامة «الرياضات البحرية» 2021

دبي (الاتحاد)

اعتمد اتحاد الرياضات البحرية البرنامج الزمني الموحد لأنشطة وفعاليات الموسم الرياضي البحري 2021 في الدولة، الذي يواكب توجهات وقرارات مجلس الإدارة الجديدة بتعديل مواعيد بدء الموسم الرياضي في يناير والختام مع نهاية شهر ديسمبر من كل عام.

واستهل البرنامج الزمني للفعاليات في عام 2021 مبكراً بنجاح واحترافية الأندية البحرية، وهي: نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، ونادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ونادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، ونادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية.

ويتضمن برنامج الفعاليات «الموحد» في الموسم الجديد 2021، بالتنسيق مع الأندية، ما يزيد على 50 سباقاً وحدثاً متنوعاً ومختلفاً في الفئات المختلفة التي يشرف عليها الاتحاد، والتي يزيد عددها على 20 فئة متنوعة بين الرياضات والسباقات التراثية المحلية وأيضاً الفعاليات الحديثة والمعتمدة من الجهات والاتحادات والمؤسسات الدولية حول العالم وتمارس بشكل كثيف في الإمارات.

وتأخذ السباقات البحرية التراثية نصيب الأسد في حصة سباقات الموسم الرياضي البحري، بفضل الدعم الكبير الذي تجده من القيادة الرشيدة والمسؤولين، من أجل إحياء ماضي الآباء والأجداد في فئات السفن والقوارب الشراعية المحلية 60 و43 و22 قدماً، وقوارب التجديف المحلية 40 و30 قدماً، والبوانيش الشراعية.

ويبرز في البرنامج العديد من المحطات في بطولات السفن الشراعية المحلية 60 قدماً، ومنها الحدثان الكبيران في الموسم الحالي: النسخة 30 من حدث سباق القفال للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي في مايو المقبل، وسباق مهرجان دلما للمحامل الشراعية المحلية 60 قدماً نهاية أكتوبر وبداية نوفمبر القادمين.

ومن المنتظر أن يشهد الموسم الرياضي البحري وتواصلاً مع النجاحات العالمية والدولية، إقامة عدد من الفعاليات الدولية، من بينها ثلاث جولات ضمن منافسات بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية 2021، الأولى يوم 6 فبراير المقبل بتنظيم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، والثانية والثالثة في 5 مارس و18 ديسمبر المقبلين بتنظيم نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية.

وتحظى الرياضات البحرية الحديثة باهتمام كبير في روزنامة اتحاد الرياضات البحرية في الموسم الجديد 2021، حيث تقام عدد من جولات بطولة الإمارات في رياضة الزوارق السريعة -فورمولا4 في موسمها الثاني على التوالي، جنياً إلى جنب الزوارق السريعة -جي تي 15.

وسيستمتع عشاق ومحبو رياضة الدراجات المائية، بالإضافة إلى فئات بطولة الإمارات الدولية 2021، بالعديد من المنافسات المتنوعة ومن بينها جولات بطولة الإمارات لماراثون الدراجات المائية، فضلا عن منافسات بطولة الألواح المائية الطائر -فلاي بورد.

ومن بين الألعاب والرياضات الحديثة التي انضمت مؤخراً إلى الروزنامة بعدما نالت الاعتراف الدولية، رياضة ألواح التزحلق على الماء (موتو سيرف) وألواح التزحلق على الماء (وييك بورد) إضافة إلى بطولة أبوظبي لزوارق الريموت كنترول.

ولم يغفل الاتحاد في تثبيت روزنامة لمحبي الأنشطة المجتمعية لرواد مسابقات وبطولات صيد الأسماك بمختلف أنواعها، وخاصة الفئات المحببة لنوعية الأسماك المنتشرة وغير الآيلة للانقراض مثل (الكنعد والسكل) وأيضاً بطولات ومسابقات الصيد بقوارب الكاياك وبطولة السيدات لصيد الأسماك.

وقال حريز المر محمد بن حريز رئيس اتحاد الرياضات البحرية: مع مستهل الموسم الجديد 2021 نرحب بالجميع من متسابقين وملاك وبحارة في موسم متجدد ومثير كعادة كل عام، مؤكداً أن الجميع في أسرة الرياضات البحرية أمام تحديات كبيرة في ظل الظروف التي يشهدها العالم والآثار المترتبة على جائحة كورونا (كوفيد- 19).