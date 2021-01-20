«سيوف العاصمة» يخطف الأنظار بـ «البريق 26»

سلطان آل علي (دبي)

أقل ما يُطلق على بني ياس أنه «مبهر» و«متوهج»، وصاحب «أداء ممتع»، وكرة قدم «ساحرة»، وقدرة عالية على هز الشباك، ليكون صاحب بريق خاص يخطف «القلوب والعقول».

أنهى «السماوي» النصف الأول من دوري الخليج العربي، في المركز الثالث بـ26 نقطة، وبفارق 6 نقاط فقط عن الشارقة «المتصدر»، ونقطة عن الجزيرة «الوصيف».

ويعد مجموع النقاط هو ثاني أعلى رقم في تاريخ النادي بالدوري، بعد 13 جولة، حيث يبقى موسم 2010-2011، والذي جمع فيه 28 نقطة بعد 13 جولة، هو الأعلى واحتل فيه بنهاية الموسم وصافة الترتيب.

بالحديث عن الأرقام المختلفة، تألق «سيوف العاصمة»، وأصبح له بريق يخطف الأنظار، فهو يملك ثاني أقوى هجوم بـ26 هدفاً خلف الجزيرة بهدف، وأقوى دفاع بـ10 أهداف في مرماه فقط، ومعدل أقل من هدف في كل مباراة، حيث لم تهتز شباكه في 6 مباريات، وهو الرقم الأعلى بالاشتراك مع النصر، كما أن مرماه لم يتلق إلا 47 تسديدة، ليكون ثاني أقل رقم في المسابقة، بعد الشارقة «44 تسديدة»، وحقق الفريق أعلى فارق أهداف في المسابقة بـ16 هدفاً بين ما سجله واستقبله.

ويعد «السماوي» ثاني أكثر الفرق تسديداً على مرمى المنافسين بمجموع 75 تسديدة، وفارق تسديدة فقط عن الأكثر شباب الأهلي بـ76 تسديدة.

وفي دقة التسديدات يأتي الفريق ثالثاً بنسبة 48% أما على صعيد النجاعة التهديفية، فهو يملك ثالث أعلى رقم بتسجيل 17% من الفرص، وتنوعت أهداف الفريق، وجاء منها 5 أهداف بالرأس، وهو ثاني أعلى رقم بعد شباب الأهلي الذي سجل 8 أهداف، ويعد ثالث أكثر الفرق تسجيلاً من خارج المنطقة بـ5 أهداف، كما يقدّم لاعبوه المتعة الفنية من خلال تسجيله لأعلى رقم في المراوغات بمجمل 163 مراوغة، وفي المقابل تجده ثاني أكثر فريق بعدد التدخلات الذي بلغ مجموعها 208 تدخلات خلال 13 جولة، وهو ثاني أكثر من مرر كرات طويلة في المسابقة بـ800 تمريرة. ويعد بني ياس أقل فرق الدوري في عدد التمريرات التي يحتاجها بملعب المنافس لتسجيل الأهداف، حيث إنه يسجل هدفاً بعد كل 70 تمريرة فقط.

وبعد مضي 13 جولة من الدوري، يظل بني ياس هو الفريق الوحيد الذي لم يفقد أي نقطة بعد تقدمه بالنتيجة في كل مبارياته، حيث تقدم في 7 مباريات هذا الموسم، وخرج منها جميعها بالنقاط الثلاث، ومسجلاً 22 هدفاً بمعدل أكثر من 3 أهداف كل مباراة، إضافة إلى ذلك أظهر «السماوي» تميزاً استثنائياً «خارج الديار»، حيث إنه «بالتساوي مع الجزيرة» هو الأكثر تحقيقاً للنقاط خارج ملعبه بمجموع 14 نقطة حصيلة 4 انتصارات وتعادلين وخسارة وحيدة، كما لم يستقبل سوى 3 أهداف خلال 7 مباريات.

وعلى صعيد التفوق الفردي، يحتل المهاجم جواو بيدرو وصافة هدافي الدوري بـ10 أهداف خلف ويلتون سواريز بهدف، منها 3 أهداف رأسية تجعله الأكثر تسجيلاً بهذه الكيفية، وهو كذلك أكثر من سدد في الدوري بـ45 تسديدة، والأعلى في المراوغات بـ42 مراوغة متساوياً مع إيجور كورونادو.

وفي الجانب البدني، لا يوجد أحد ربح التحامات بدنية في الدوري أكثر من بيدرو بمجموع 123 التحام ناجح من أصل 160. وفي صناعة الألعاب، نجد أن لاعبي بني ياس احتلوا صدارة القائمة بصناعة سهيل النوبي وجاستون سواريز لـ5 أهداف، بالتساوي مع هيلدون راموس. فيما يأتي خيمنيز سادساً في قائمة صناع الفرص بمجموع 31 فرصة. ويعد سهيل النوبي هو ثاني أعلى المواطنين مساهمةً في تسجيل الأهداف بمجموع 10 أهداف مناصفة بين التسجيل والصناعة، فيما يبقى مبخوت الأعلى بـ11 هدفاً.

أما في الحراسة، فيأتي فهد الظنحاني بأعلى نسبة تصديات، حيث بلغت 79%.