جارديل يترقب لقاء «أصدقاء الأمس»

رضا سليم (دبي)

يستعد البرازيلي دييجو جارديل لاعب عجمان لمواجهة الظفرة فريقه السابق، في «الجولة 14» لدوري الخليج العربي، 29 يناير الجاري، وهي المباراة التي يستعيد فيها جارديل ذكرياته مع «الفارس»، بعدما شارك معه في موسم متميز، وأسهم مع زملائه في التأهل إلى نهائي كأس رئيس الدولة أمام شباب الأهلي خلال الموسم قبل الماضي.

ولعب جارديل «31 عاماً» مع الظفرة «1439 دقيقة» في 17 مباراة، ورغم أنه لم يسجل إلا هدفاً، فإن قدم مستوى جيداً، مقارنة بالمباريات التي خاضها مع الفريق، وانتقل اللاعب إلى كويابا البرازيلي، ولعب معه 160 دقيقة، في 4 مباريات، ولم يكن موفقاً بدرجة كبيرة مع الفريق، ليشد الرحال مجدداً إلى دورينا، ولم تكن تجربة اللاعب في المنطقة الخليجية، في دوري الخليج العربي فقط، بل سبقه خوض تجربة في الدوري القطري مع العربي لمدة موسمين، وترك انطباعاً جيداً قبل أن يرحل.

ووضع البرازيلي اسمه في القائمة الأساسية لـ «البرتقالي» في المباريات المقبلة، بعدما أجاد في أول مشاركة، وتبقى مواجهة الظفرة لها حسابات خاصة، لأنه يواجه أصدقاء الأمس.

كان جارديل قد انتقل إلى «البرتقالي» الأيام الماضية، مع فتح باب الانتقالات الشتوية، وشارك أمام الفجيرة في «الجولة 13» للدوري، وسجل الهدف الثاني، ليصنع مع مايجا المسجل حديثاً الفوز الأول، وهو ما كان له احتفالية خاصة للاعبين.

ونشر جارديل على «الإنستجرام» لقطة الاحتفال بالهدف، وتلقى العديد من التهاني من داخل وخارج دوري الخليج العربي، خاصة أنه تربطه علاقة بعدد كبير من اللاعبين.



