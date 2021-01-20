«كابيزانو» يتصدر ترشيحات تحدي كأس آل مكتوم

دبي (الاتحاد)

تفتتح في السادسة والنصف مساء الغد الجولة الأولى من كرنفال مونديال كأس دبي العالمي 2021 على مضمار «ميدان»، والذي يتضمن 7 أشواط، بمشاركة 79 من نخبة الخيول المحلية والعالمية، ويتنافس على لقب الجولة الأولى من «بطولة آل مكتوم للتحدي» لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي «الفئة الثانية» والبالغة قيمة جوائزها 228 ألف دولار، الجواد «كابيزانو» لسلطان علي، بإشراف سالم بن غدير وقيادة مايكل بارزلونا، صاحب التصنيف البالغ 117 رطلاً، والذي حل ثالثاً في سباق دبي كريك مايل، وينافسه «جيفت اوف جولد» لجودلفين، بإشراف سعيد بن سرور وقيادة فرانكي ديتوري، وينافس أيضاً «سالوت ذا سولجر» لفيكتوريس، بإشراف فوزي ناس وقيادة أدري دو فريز، إلى جانب «كيبمر» بإشراف دوج واتسون وقيادة باتريك دوبس.

ويجتذب سباق سنجسبيل ستيكس للفئة الثانية لمسافة 1800 متر البالغة جائزته 163 ألف دولار، 11 خيلاً، أبرزها ممثلي جودلفين «زاكوسكي» بإشراف شارلي أبلبي وقيادة وليام بيوك، و«ميلتاري مارش» بإشراف سعيد بن سرور وقيادة فرانكي ديتوري.

ويدخل بقوة في صلب المنافسة «لورد جلترز» بإشراف ديفيد أومارا، وقيادة أدري دو فريز، ويواجه «جلوريوس جيرني» للجليلة ريسنج، بإشراف شارلي ابلبي، وقيادة بيوك، نجوم جودلفين «دبي» بقيادة جيمس دويل، و«لاند أوف لبجندز»، بإشراف بن سرور وقيادة ديتوري، في الشوط السادس لمسافة 1400 متر على لقب قلعة الفهيدي للفئة الثانية.

ويسعي «بوشارت» بقيادة ريتشارد مولن لمواصلة عروضه الجيدة، حين يخوض تحدي الشوط الثالث لمسافة 1200 متر على لقب دباوي ستيكس للفئة الثالثة، في مواجهة «جود إيفورت» بقيادة أنطونيو فريزو، و«الكرامة» بقيادة دين أونيل.

ويسعى «كومينيكيو» بقيادة مايكل بارزلونا لتجاوز الفريق القوي من خيول جودلفين، متضمناً «والتون ستريت»، و«ديزرت فاير» و«اسبوليني» في الشوط الثاني لمسافة 2410 متر على لقب سباق نادي دبي كلاسيك «قوائم».

وتتنافس ثلاث خيول بحظوظ متساوية وهي «جولدن جول» بقيادة باتريك دوبس، و«دبي أيكون» بقيادة فرانكي ديتوري، و«ريو انجي» بقيادة سام هتشكوت، على جائزة الشوط الأول لمسافة 1400 متر على لقب الفرجان «تكافؤ».

ويجتذب الشوط السابع لمسافة 1000 متر على لقب دبي داش 15 خيلاً من نجوم السرعة، أبرزها «إيكويلاتريال» الذي يسعى لقب الطاولة على غريمه «لازولي»، فيما سيكون بالمرصاد «اختيار».



