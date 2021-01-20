إبرا.. «أيقونة الكالشيو»

أنور إبراهيم (القاهرة)

منذ اللحظة التي وطأت فيها قدما السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الأراضي الإيطالية في العقد الأول من الألفية الثالثة، وهو لا يتوقف عن الإبداع والتألق، سواء في يوفنتوس أو الإنتر أو ميلان، ثلاثي قمة الكرة الإيطالية، وعندما عاد مجدداً بعدها إلى ميلان، وتحديداً في27 ديسمبر 2019، قادماً من لوس أنجلوس جالاكسي الأميركي، أصبح نجم الشباك الأول للفريق، وهو في الثامنة والثلاثين من عمره، ونجح خلال نصف موسم في تسجيل 10 أهداف في 18 مباراة، ووقتها قال تصريحه الشهير: لو كنت مع الميلان من بداية الموسم، لأحرزنا لقب «الكالشيو»، ولكننا سنفعلها الموسم الموسم!

ويبدو أن كلام «إبرا» سيتحقق هذا الموسم، إذ أن فريقه يتصدر الدوري الإيطالي من أول مباراة، وواضح أنه لن يقبل التنازل عن القمة، ونجح «السلطان» بهدفيه الأخيرين بشباك كالياري ضمن «الجولة 18» في أن يحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري برصيد 12 هدفاً، بعد عجوز آخر هو البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس «14هدفاً»، وبالتساوي مع البلجيكي روميلو لوكاكو، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعبي الإنتر.

ولكن مع نقطة امتياز لمصلحة زلاتان، حسبما ذكر موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، إذ سجل أهدافه في نصف عدد المباريات التي لعبها مارتينيز ولوكاكو، وهو أيضاً أكبر عدد من الأهداف يسجلها لاعب في ميلان منذ موسم 1992-1993، عندما فعلها الهولندي ماركو فان باستن، وسجل 8 أهداف في أول 8 مباريات بالدوري.

وقال الموقع: إن «السلطان إبرا» الذي يكمل أربعة عقود في 3 أكتوبر المقبل، أصبح «أيقونة» حقيقية في إيطاليا، ومرشحاً لقيادة فريقه إلى الفوز ببطولة «السيري إيه» هذا الموسم، مثلما قاده إلى الفوز بها قبل عشر سنوات، وتحديداً موسم 2010 -2011.