إسماعيل الحمادي: «النسور» بوابتي إلى «الأبيض»

فيصل النقبي (خورفكان)

أبدى إسماعيل الحمادي لاعب خورفكان المعار من شباب الأهلي رغبته في العودة مجدداً للمنتخب، عبر بوابة «النسور»، وإثبات قدراته الكبيرة، بوصفه أحد لاعبي الخبرة في الدوري.

وتوجه الحمادي بالشكر إلى إدارة «الفرسان» على موافقتها له باللعب في خورفكان، مشيراً إلى أنه يعرف لاعبي «النسور»، وليس غريباً عن المدينة، وهو يرتبط بعلاقة أسرية مع أهلها، ولديه أصدقاء من المدينة.

وقال: لم أجد صعوبة في التأقلم مع خورفكان، منذ التدريب الأول، ودائم الحضور إلى المدينة، ولدي مجموعة من الأصدقاء، كما أعرف الفريق، ولا أنسى أنني تشاورت مع بعض اللاعبين من أبناء المدينة، خاصة عبدالله النقبي، والكل نصحني باختيار خورفكان للدفاع عن قميصه. وأشار الحمادي إلى أنه لم يتوقع أن يلعب أساسياً، خلال أول 4 أيام له مع الفريق، لكن جلوس المدرب معه، وتشجيع الإدارة، وتحفيز زملائه شجعه على اللعب منذ البداية، وتقديم مباراة جيدة أمام الجزيرة.