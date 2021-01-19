محمد بن راشد يكرّم الإماراتيات الهواة في «السلم للدراجات»

دبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية عن مكرمة جديدة للبطولة أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بتكريم خاص لجميع المشاركات في سباق الإماراتيات الهواة اللواتي أكملن مسافة السباق البالغة 75 كيلومتراً.

ورفع عمير بن جمعة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - للمشتريات والتمويل، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أسمى آيات الشكر والعرفان، إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على رعايته الكريمة وتوجيهاته الحكيمة للبطولة، ومكارم سموه المستمرة لبطولة السلم للدراجات الهوائية التي وضعت البطولة في الصدارة وزيادة عدد المشاركين والسباقات، حيث أصبحت تضم حتى الآن 6 سباقات متنوعة ضمن النسخة الخامسة من البطولة. وأكد أن هذه المكرمة الجديدة تأتي ضمن المكارم العديدة والمستمرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للبطولة عموماً وللفتيات خصوصاً، حيث تفضل سموه بتكريمهن للعام الثاني على التوالي والمكرمة ستشمل المشاركات اللواتي أنهين مسافة السباق البالغ 75 كلم، وستكون المكافأة موزعة حسب الترتيب النهائي للسباق.

وقال: «البطولة اكتسبت قيمتها ومكانتها من دعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي وجه بتنظيم البطولة ووفر لها كل سبل الدعم والنجاح، كما يشرفنا سموه بحضور جميع السباقات شخصياً ومتابعتها في الميدان، مما يمنح المشاركات والمشاركين دافعاً أكبر للتألق والتميز ويرفع من مستوى المنافسة، وهو الأمر الذي جعل البطولة هي الأهم في الدولة والمنطقة والأعلى على الإطلاق في جميع سباقات الهواة للدراجات».

كان السباق الذي أقيم الأسبوع الماضي شهد مشاركة 89 فتاة إماراتية، وشهد فوز الشيخة مدية بنت حشر بن مانع آل مكتوم بالمركز الأول في السباق، وجاءت بالمركز الثاني عائشة فولاذ من فريق «بي أر»، ونالت شهلة الحوسني من شرطة دبي المركز الثالث.