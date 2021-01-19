ماندزوكيتش «سلاح إضافي» لميلان

روما (أ ف ب)

يمنح قدوم المهاجم الكرواتي المخضرم ماريو ماندزوكيتش إلى ميلان «سلاحاً إضافياً»، بحسب ما ذكر ستيفانو بيولي مدرب متصدر الدوري الإيطالي. قال بيولي بعد فوز فريقه على كالياري «2-صفر»، ليوسع الفارق في الصدارة إلى 3 نقاط مع أقرب مطارديه الإنتر «أنا سعيد، هذا سلاح إضافي، أصبح النادي طموحاً، قدوم ماندزوكيتش يصب في هذا الاتجاه، ربما نتعرض لإصابات، حالات إيجابية (فيروس كورونا المستجد)، وبالتالي نحتاج للكثير من اللاعبين، وعندما اقترح النادي علي ماندزوكيتش وافقت فوراً، فهو يبحث دوماً عن الفوز، متحفز ويمنحنا حلولاً إضافية».