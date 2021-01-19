محمد الشرقي: هدفنا تكريس الألعاب الفردية وتطويرها

الفجيرة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة الرئيس الأعلى لنادي الفجيرة للفنون القتالية أهمية تكريس رياضة الألعاب الفردية، والارتقاء بها وتطويرها وتوفير سبل النجاح لتوسيع نشاطاتها على الصعد كافة المحلية والدولية.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه الاجتماع الدوري لنادي الفجيرة للفنون القتالية لعام 2021 في مكتبه بالديوان الأميري، بحضور العميد أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد التايكواندو المدير التنفيذي للنادي.

واطلع سمو ولي عهد الفجيرة على خطة النادي لعام 2021، التي تتضمن أهم الخطط والنشاطات خاصة منها مشاركات النادي في البطولات الدولية والمحلية المقبلة، مشدداً على ضرورة الارتقاء بمستوى النادي، واستعداد لاعبي النادي جيداً لخوض منافساتهم المقبلة، بجاهزية عالية، بهدف نيل أفضل المراكز في البطولات الدولية.

كما استمع سموه إلى شرحٍ مفصل عن أبرز الإنجازات التي حققها النادي في العام الماضي، وأثنى على الجهود التي تبذلها إدارة النادي في دعم لاعبيه للارتقاء برياضة الفنون القتالية. حضر الاجتماع سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.