77 خيلاً في سباق زعبيل بمضمار جبل علي

محمد حسن (دبي)

ينظم مضمار جبل علي ظهر بعد غدٍ حفل سباقه السابع لهذا الموسم، والذي أطلق عليه اسم «زعبيل» بمشاركة 77 خيلاً، تتنافس في جوائز مالية تبلغ مليوناً و75 ألف درهم، برعاية إسطبلات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، ويتألف الحفل من 7 أشواط متضمنة سباق جبل علي للميل للفئة الثالثة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة أمس بحضور ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والمهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي، وياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل. وتقدم الحلواني بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على رعاية سموه الكريمة والمتواصلة للمضمار الأصفر، حيث ترعى إسطبلات سموه الأشواط السبعة كاملة، وتوجه بالشكر إلى هيئة الإمارات لسباق الخيل.من جانبه، كشف ميرزا الصايغ أن مضمار آسكوت العريق ببريطانيا سيستضيف في يونيو المقبل لأول مرة سباقاً للخيول العربية، وذلك ثمرة لجهود وعلاقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، كما كشف أن أشواط مهرجان الرويال آسكوت ستصبح سبعة بدلاً من ستة أشواط.