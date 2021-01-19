كأس السوبر: «النجمة الخامسة» طموح «الفرسان»

منير رحومة (دبي)

يبحث شباب الأهلي «زعيم» كأس السوبر، في عهد الاحتراف، عن لقبه الخامس، خلال مواجهة الشارقة بعد غد، حيث يسعى لضرب عصفورين بحجر واحد، من خلال حصد «النجمة الخامسة»، والثأر من خسارته أمام «الملك» عام 2019.

وفي المقابل، يحاول الشارقة «حامل اللقب» الاحتفاظ بلقبه، وحصد «السوبر الثاني» في زمن الاحتراف.

يذكر أن ألقاب «السوبر» توزعت في المواسم الـ 12 الماضية على 5 فرق، هي شباب الأهلي صاحب الرقم القياسي الفائز باللقب في 4 مناسبات آخرها موسم 2016-2017، والوحدة 3 مرات 2011- 2012، و2017- 2018، و2018- 2019، والعين 3 مرات مواسم 2009- 2010 و2012- 2013 و2015- 2016، إلى جانب الإمارات 2010-2011، والشارقة حامل لقب النسخة الأخيرة 2019- 2020. ورفع «الفرسان» نسق التحضيرات لمباراة الجمعة، وسط أجواء من التفاؤل وارتفاع المعنويات، بعد الفوز على النصر في «ديربي دبي»، واستعادة نغمة الانتصارات، حيث يعول الجهاز الفني بقيادة مهدي علي على استعادة الفريق مستواه، وتطور أداء اللاعبين الأجانب مثل إدواردو وكارتابيا، لتقديم عرض قوي يؤهل الفريق للتتويج باللقب.

ويسابق الجهاز الطبي الزمن لتجهيز اللاعبين العائدين من الإصابة مثل هيلدون راموس، وأحمد خليل لتدعيم الجانب الهجومي، علماً أن الفريق يستعيد «مهندس الوسط» ماجد حسن الذي غاب عن الجولة الماضية للدوري بسبب الإنذارات.