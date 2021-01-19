كأس السوبر.. كايو والظنحاني خارج حسابات «الملك»

علي معالي (دبي)

تأكد عدم مشاركة البرازيلي كايو لوكاس مهاجم الشارقة، في لقاء السوبر أمام شباب الأهلي يوم الجمعة المقبل، لعدم اكتمال شفائه من إصابة «العضلة»، بجانب غياب المدافع الأيمن خالد الظنحاني لخضوعه لمرحلة التأهيل، بعد جراحة الحوض، ويغيب 4 أو 5 أسابيع.

ويبحث العنبري عن العديد من البدائل المهمة والقوية، حيث تحسنت حالة سيف راشد، بعد مشاركته الأخيرة أمام اتحاد كلباء، والتي حافظ فيها «الملك» على صدارته للدوري، وحصوله على لقب «بطل الشتاء»، وظهرت بوادر إيجابية أخرى أمام المدرب، بتألق البرازيلي المقيم كايو روزا، والذي ظهر للمرة الأولى على «الدكة» في مباراة «الجولة 13»،

وظهر «المهاجم الصغير» أيضاً بمستوى متميز مع فريق تحت 21 سنة، وبالتالي يصبح أحد الأوراق المتاحة أمام العنبري في «السوبر». ويعود إلى التشكيلة لاعب الوسط ماجد سرور، بعد غيابه المفاجئ أمام «النمور»، والمباراة فرصة أمام سيف وروزا وخالد باوزير، في حال مشاركة أي منهم، واستغلال فرصة غياب كايو.