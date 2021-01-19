عجمان يواجه دينامو كييف ودياً

رضا سليم (دبي)

تعاقد عجمان مع حمد الحمادي مدافع الوصل، وهو الصفقة الرابعة لـ «البرتقالي»، خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد إبراهيم خميس مهاجم اتحاد كلباء، والمالي مايجا، والبرازيلي جارديل، وشارك الثلاثي في المباراة الأخيرة أمام الفجيرة، في ختام الدور الأول لدوري الخليج العربي.

وتبحث إدارة «البرتقالي» عن صفقات جديدة، حيث حددت التعاقد مع مدافع ولاعب وسط، خلال فترة الانتقالات الشتوية، لتعديل أوضاع الفريق في الدور الثاني، بعدما تراجع للمركز قبل الأخير برصيد 6 نقاط.

ويخوض عجمان «ودية» أمام دينامو كييف الأوكراني بعد غد، بملعب راشد بن سعيد، خلال معسكر الفريق الضيف في دبي، والذي يستمر حتى 25 يناير، ويسعى الرمادي خلال المباراة لتجهيز الجدد، واستغلال الحالة المعنوية العالية للاعبين، لأن تكون دافعاً لهم مع عودة الدوري 29 يناير بلقاء الظفرة.

وأكد محمد حسين مدير الفريق، أن التعاقد مع الحمادي، من أجل تدعيم الخط الخلفي، في النصف الثاني من الدوري، ولا زلنا بحاجة إلى مدافع ولاعب وسط، لمساعدتنا في عبور الأزمة، والعودة إلى وضعنا الطبيعي في الترتيب، ورغم عدم الفوز إلا في مباراة بالدور الأول، إلا أن التفوق على الفجيرة أنعش اللاعبين والجهاز الفني، وبات محفزاً لمواصلة المسيرة، كما أن توقف الدوري أمهلنا لإعادة حساباتنا من جديد.

وأشار إلى أن تألق مايجا وجارديل، في أول ظهور لهما مع الفريق، وتسجيل كل منهما هدفاً كان متوقعاً، لأن مايجا هداف معروف، وسبق اللعب معنا، وخرج بسبب الإصابة، وجارديل ليس بغريب على دورينا، ولعب مع الظفرة، ووصل معه إلى نهائي كأس رئيس الدولة، وننتظر منهم الكثير، خاصة أن الفريق بحاجة إلى جهود جميع اللاعبين، لأن الدور الثاني مباريات «اللاعودة».