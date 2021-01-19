استفتاء «سبورت فور أوول»: بيدرو ويوسف وحمد «نجوم 13»

دبي (الاتحاد)

خطف جواو بيدرو «ماكينة أهداف» بني ياس كأس استفتاء شبكة «سبورت فور أوول»، لنجوم دوري الخليج العربي للمرة الثانية، منذ انطلاق المسابقة هذا الموسم، في «الجولة 13» بنسبة 34%، بعدما واصل المهاجم البرازيلي هوايته المفضلة بالتسجيل في شباك المنافسين، حيث قاد «السماوي» إلى فوز ثمين على «أصحاب السعادة» بـ «ثنائية» مسجلاً هدفه الشخصي العاشر، ليحل في المركز الثاني ضمن ترتيب سباق الهدافين في «دورينا»، متساوياً مع مواطنه إيجور جيسوس من شباب الأهلي، وخلف البرازيلي الآخر ويلتون سواريز مهاجم الشارقة بـ11 هدفاً.

وانتزع محمد يوسف حارس خورفكان المتألق «قفاز الإجادة» للمرة الثانية له أيضاً هذا الموسم، حاصداً 39.6% من نسبة أصوات الخبراء والجمهور، بسبب براعته في الذود عن مرمى «النسور»، مساهماً في تحقيق فريقه فوزاً تاريخياً بـ «ثلاثية» على الجزيرة وصيف الدوري.

وفي فئة أفضل حكم في «الجولة 13»، منح خبراء وجماهير «سبورت فور أوول» أصواتهم بنسبة 35%، للحكم حمد علي، الذي أدار مباراة الظفرة والوصل.

وقال عبدالرسول عبدالله رئيس شبكة «سبورت فور أوول»، إن استفتاء نجم الجولة شهد تفاعلاً كبيراً من المتابعين على مدار 13 جولة، تخطت أحياناً حاجز الـ 5000 مشارك، حيث تمثل نسبة الجمهور 60% من كتلة التصويت، و40% من نسبة الأصوات لـ 20 من الخبراء والإعلاميين الرياضيين.

وأضاف: سعداء بالنجاح الذي حققناه للموسم الثالث على التوالي، ونسعى دائماً لتقديم فقرات إعلامية تفاعلية بمشاركة جمهور «سبورت فور أوول»، ونعدهم بتطوير الاستفتاء باستمرار، وتماشياً مع هذا النهج، سوف نعلن عن مفاجأة خلال الأيام المقبلة تتعلق بفئة جديدة للجائزة.