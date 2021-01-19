أهلي جدة.. «إنهاء إعارة»

الرياض (د ب أ)

ذكر تقرير إخباري، أن إدارة أهلي جدة السعودي لكرة القدم، ترغب في إنهاء إعارة الغاني صامويل أوسو من الفيحاء في فترة الانتقالات الشتوية الجارية. وأوضحت صحيفة «الرياضية» السعودية، أن أوسو لم يقدم المستوى المأمول منه في الأهلي، كما أن الصربي فلادان ميلويفيتش المدير الفني للفريق لم يرغب في التعاقد معه منذ البداية. وتابعت الصحيفة ذاتها أن رحيل أوسو في الفترة المقبلة مرتبط بتسويق أحد اللاعبين الأجانب، وفي حالة عدم حدوث ذلك، فإن اللاعب سيبقى مع الفريق، مؤكدة أن الصورة النهائية ستتضح خلال يومين. وكان أوسو قد انضم إلى الأهلي، قادماً من الفيحاء على سبيل الإعارة، لمدة 6 أشهر. ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 23 نقطة في ترتيب الدوري السعودي.