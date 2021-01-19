«الإمارات للألمنيوم» تجدد دعمها لـ «دبي ديزرت كلاسيك»

دبي (الاتحاد)

أكدت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، الشريك المؤسس، دعمها لبطولة أوميجا دبي ديزرت كلاسيك، في نسختها الـ 32، التي تجمع أفضل لاعبي الجولف في العالم على ملعب المجلس في نادي الإمارات للجولف بالفترة من 28 إلى 31 يناير الجاري، في إطار حرص الشركة الدائم على دعم المبادرات المجتمعية والفعاليات الرياضية في الدولة. وتعتبر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أحد شركاء نجاح الحدث الأعرق في المنطقة في الجولة الأوروبية للجولف، وهي التي تقوم برعاية البطولة منذ عام 1992، وتواصل ذلك سنوياً، بما ساهم في تعزيز مكانة البطولة الإماراتية على الساحة العالمية، وساهم في استقطابها نخبة من أساطير ونجوم رياضة الجولف على مدار السنوات الماضية.