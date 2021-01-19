1200 لاعب في «رابعة عمالية الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة عن إطلاق النسخة الرابعة من بطولة الشارقة الرياضية العمالية، اعتباراً من الخامس من شهر فبراير المقبل وحتى 2 أبريل، وتقام المباريات كل يوم جمعة في ملاعب مجلس الشارقة الرياضي بحديقة منتزه الشارقة الوطني.

وقال سالم يوسف القصير، رئيس هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، إنه من المتوقع أن تحظى النسخة الرابعة من البطولة بإقبال ومشاركة عالية من مختلف فئات العمال وموظفي الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة في الشارقة للمشاركة في 5 ألعاب، ومن المتوقع أن تصل أعداد اللاعبين المشاركين إلى أكثر من 1200 موزعين على الفرق التالية: في كرة القدم 20 فريقاً، والسلة 12 فريقاً، والكريكت 25 فريقاً، وكرة الطائرة 12 فريقاً، والهوكي 12 فريقاً.

وستقسم الفرق إلى مجموعات بنظام الدوري من دور واحد، حيث يصعد الأول من كل مجموعة إلى الأدوار النهائية، وعلى غرار الدورات الثلاث السابقة للبطولة، والتي حظيت بنجاح كبير، وستشهد نسختها الحالية حفلاً ختامياً حافلاً يتم خلاله تكريم الفرق الفائزة بجوائز نقدية وهدايا عينية تصل قيمتها إلى 250 ألف درهم.