عمر نور محمدوف يشارك في ثلاثية جزيرة النزال

أبوظبي (وام)

كشفت مؤسسة «يو إف سي» للفنون القتالية المختلطة مشاركة عمر نور محمدوف، ابن عم الأسطورة حبيب نور محمدوف حامل لقب «يو إف سي» للوزن الخفيف، في أول نزال له في البطولة بصالة الاتحاد أرينا في حلبة ياس غداً، وأكد عمر نور محمدوف -البالغ من العمر 24 عاماً- استعداده للبطولة في أبوظبي، مشيراً إلى أنه يشعر وكأنه في وطنه، ما يعزز ثقته بتحقيق الفوز في هذا النزال.

ويواجه محمدوف خصمه سيرجي موروزوف في نزال عن فئة وزن الديك ضمن نزالات «يو إف سي- ليلة القتال: شيسا ضد ماجني»، والتي تضم 14 نزالاً في ثاني فعاليات ثلاثية جزيرة النزال من «يو إف سي».

وقال محمدوف: «أشعر في أبوظبي وكأنني في موطني داغستان.. أحب هذه المدينة وأشعر فيها بالراحة.. كنت متحمساً لهذا النزال، ولن أتردد في خوض 100 نزال في العاصمة الإماراتية».

ويدخل عمر حلبة «يو إف سي» للمرة الأولى، حاملاً في رصيده 12 انتصاراً متتالياً، إلا أنه غير متأثر بالضغط المرتبط باسم نور محمدوف، حيث أكد أنه يعتزم بناء اسمه بنفسه. وعن ذلك قال: «ما زال الوقت مبكراً على الحديث عن الإرث، فهذا نزالي الأول، ولكني سأتحدث بالتأكيد عن الإرث المرتبط باسم عائلتي بعد تحقيق الفوز العاشر في «يو إف سي»، وأنا متحمس ومستعد تماماً لهذا النزال، وسأحقق انتصاري الأول أمام خصمي القوي».