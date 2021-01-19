زبيجنيو يقود «طائرة النصر»

دبي (الاتحاد) - وقعت إدارة الألعاب بنادي النصر مع المحترف البولندي زبيجنيو بارتمان لقيادة فيرق الكرة الطائرة الأول لمدة عام للمنافسة على كل الألقاب هذا الموسم، كونه أحد أبرز اللاعبين المحترفين، ليس على مستوى بولندا فقط، بل على مستوى أوروبا، ونجح خلال مشواره الاحترافي في مجال اللعبة في قيادة عدد من الأندية الأوربية داخل وخارج بولندا لأفضل النتائج، كما كان عنصراً مهماً خلال مشاركاته مع المنتخب البولندي خلال مشاركاته الرسمية، خاصة خلال دورة الألعاب الأولمبية 2012.

حضر مراسم توقيع اللاعب للنادي منصور الفلاسي عضو شركة الألعاب الرياضية في النادي ومشرف كرة الطائرة، بجانب أحمد شريف الجناحي المدير التنفيذي لإدارة الألعاب، وعدد من مسؤولي اللعبة في النادي.