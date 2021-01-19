حمدان بن محمد يشهد سباقات اللقايا في المرموم

دبي (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، تحديات اليوم الرابع لمهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن التي خصصت لهجن أصحاب السمو الشيوخ لسن اللقايا لمسافة 5 كيلومترات، وشهدت الفترة المسائية إقامة سبعة عشر شوطاً، وحصل الفائزون بالأشواط الستة الأولى على سيارات، بينما خصصت الأشواط الأربعة الأخيرة لإنتاج مؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ.

ونجحت هجن الرئاسة في الحصول على الناموس في الشوطين الرئيسيين للقايا المحليات، حيث قاد المضمر المجازف محمد زيتون المهيري «العاصمة» لصدارة الشوط الرئيسي للأبكار المحليات بزمن وقدره 7:18:5 دقيقة، أما الشوط الرئيسي للجعدان المحليات، فقد كان رئاسياً هو الآخر وقدم من خلاله المضمر سلطان محمد الوهيبي «شاهين» على الصدارة في توقيت بلغ 7:15:4دقيقة.

وكان النجاح عاصفياً بامتياز في الشوطين الرئيسيين للقايا المهجنات، وأبدع المضمر غياث الهلالي في قيادة «الشاهينية» إلى قمة اللقايا أبكار المهجنات، بعد أن قطعت مسافة السباق بزمن بلغ 7:22:3 دقائق، أما «شاهين» لهجن العاصفة، فقد كان هو المسيطر على صدارة اللقايا الجعدان المهجنات في الشوط الرابع بقيادة المضمر غياث الهلالي في فترة زمنية قدرها 7:19:3 دقيقة.

هجن الرئاسة تفوقت في سباقات اللقايا بميدان المرموم

وأقيمت في الفترة الصباحية تحديات سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، على مدار ستة عشر شوطاً لمسافة خمسة كيلومترات، ودشنت هجن الرئاسة حضورها القوي من خلال فوزها بالشوط الرئيسي للمحليات، عندما قدم المضمر محمد زيتون المهيري «متعبه» على الصدارة، قاطعةً مسافة السباق في توقيت زمني قدره 7:24:4 دقيقة.

وسجل المضمر المجازف محمد زيتون المهيري اسمه مجدداً على قمة الشوط الثاني للمهجنات بواسطة «الظبي» التي حققت توقيتاً بلغ 7:24:7 دقيقة.

وحازت هجن ند الشبا المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على صدارة الشوطين الثالث والرابع للجعدان، حيث قاد مضمرها سالم سعيد «شاهين» لقمة الجعدان المحليات بزمن 7:24:0 دقيقة، أما «شاهين» الآخر فقاده سالم سعيد إلى صدارة الجعدان المهجنات في الشوط الرابع بتوقيت وقدره 7:26:4 دقيقة.

من ناحية أخرى، بتنظيم من نادي دبي لسباقات الهجن، شهدت منصة ميدان المرموم يومي الأحد والاثنين الماضيين إقامة فعاليات اليوم الأول من مزاد المرموم الثامن (ب) للإنتاج الشخصي (فطامين)، والذي عرضت من خلاله 128 مطية تنحدر من سلالات فاخرة في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة.

ونجح سهيل حمد مرزوق العامري في الحصول على ملكية البكرة بنت الفارس (العاصفة) وأمها (الشاهينية) مقابل 150 ألف درهم، فيما ذهبت البكرة الأخرى والتي تنحدر من سلالة الأب سكر (العاصفة) وأمها (سودانيه) إلى المالك الجديد علي سيف بن كليب الكتبي مقابل 150 ألف درهم.