شيسا يتحدى ماجني في ثاني نزالات يو أف سي

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف أبوظبي ثاني نزالات «يو إف سي» الرئيسية لهذا العام غدا، حيث يدخل نجما وزن الويلتر، مايكل شيسا ونيل ماجني حلبة النزال وبرصيد كلٍ منهما ثلاثة انتصارات متتالية، وستشهد ليلة القتال: «شيسا ضد ماجني» وضع نهاية لمسيرة الفوز المتتالية لأحدهما في ثاني نزالات ثلاثية جزيرة النزال من«يو أف سي».

وبالنسبة لعشّاق «يو أف سي» في المنطقة، فإن نزال اليوم يمثّل أهميةً خاصةً لهم، حيث يستعد منير لازيز، الرياضي التونسي المقيم في الإمارات، لاستعراض مهاراته أمام جمهوره في نزاله الرئيسي الشريك أمام البرازيلي وارلي ألفيس، ليكون أول رياضي عربي مشارك في نزال رئيسي شريك في «يو أف سي»

وقال لازيز:«أنا مسرور جداً بعودتي للمشاركة في جزيرة النزال ومتشوق لتقديم عرض متميز أمام الجمهور، ولا بد أنها ستكون ليلة جيدة. من الرائع أن أستعرض مهاراتي أمام جمهوري والمعجبين في حلبة الاتحاد أرينا الشهيرة. وأنتظر بلهفة خوض هذا النزال الهامّ. لذلك، فإنني أدعو الجميع للمسارعة إلى الحصول على التذاكر والتواجد معي في هذه اللحظة المهمة».

وأضاف:«كوني مقيماً في الإمارات يسهل عليّ الكثير من التحديات، خاصةً أني لست مضطراً للسفر، ما يمنحني ميزة هامة. بالإضافة إلى ذلك، أقف اليوم على أرضي، وبين جمهوري، ولم أخسر أي نزالٍ في السابق في أي دولة عربية، بالتالي فإن الخسارة ليست خياراً أمامي على الإطلاق».

وفي ذات الوقت ينتظر ثنائي النزال الرئيسي شيسا وماجني بفارغ الصبر انطلاق التحدي لاستعراض مهاراتهما أمام الجمهور الذين يعيشون لحظاتٍ مميزة بعد إتاحة أبوظبي و«يو أف سي» الفرصة أمامهم مجدداً لحضور الفعاليات الحية في بيئة آمنة كلياً.

وقال شيسا:«أعود إلى أبوظبي للمرة الثالثة خلال 12 عاماً، حيث تعد هذه مشاركتي الثانية في منافسات جزيرة النزال. وفي آخر زيارة لي كنت من محلّلي «يو أف سي»، أشعر بسعادة كبيرة لمشاركتي في النزال الرئيسي، في مدينة تثمّن الرياضة، حيث يتسم كل شيء بمستوى رفيع من التنظيم. وتُعدّ هذه المواجهة أول منافساتي الخارجية، ولقد ذهلت لمستوى الاهتمام الذي يبديه الجميع لاستضافتنا ضمن المنطقة الآمنة».

ويشهد جمهور منافسات ثلاثية جزيرة النزال من «يو أف سي» رحلة مصمّمة بعناية لضمان صحتهم وسلامتهم، تتضمن إلزام الجميع بتقديم نتائج سلبية لاختبارات الكشف عن فيروس كوفيد-19 بصلاحية لا تزيد على 48 ساعة، وفحص درجة الحرارة، والالتزام بمعايير التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات طوال الوقت إلى جانب الالتزام بمعايير التباعد الاجتماعي. كما تشتمل الخطة الموضوعة لضمان الصحة والسلامة تطبيق أحدث التقنيات في الاتحاد أرينا، حيث سيتمكن الجمهور من طلب المأكولات والمشروبات من مقاعدهم عبر تقنية مبتكرة، مع اعتماد حلول الدفع الإلكترونية حصراً، بشكلٍ يقلّص حاجة الجمهور للتحرك ويضمن صحة وسلامة الجميع.

من جانبه، قال نيل ماجني:«يسرّني نجاح أبوظبي و«يو أف سي» في تحقيق هذا النجاح مع الحفاظ على صحة وسلامة الجميع. ومن الرائع أن نعود لاستعراض مهاراتنا أمام الجمهور مجدداً، وأنا ممتنّ لهذه الفرصة التي أتاحت لي المشاركة. ونظراً لكوني شاركت في آخر نزالات «يو أف سي» أمام الجمهور في بداية عام 2020، أشعر بحماسةٍ كبيرة لتمكني من المشاركة في أول منافسة يحضرها الجمهور في عام 2021 مما يدفعني لتقديم أداء رفيع المستوى هذه السنة».



«أبوظبي للإعلام» تبث الحدث على «UFC Arabia»

أعلنت أبوظبي للإعلام عن بث مجريات النزال الثاني من بطولة جزيرة النزال من «يو أف سي» التي تجمع بين مايكل شيسا ونيل ماجني في نزال فئة وزن خفيف المتوسط، وذلك عبر تطبيق «UFC Arabia». وسيتم نقل مجريات النزال أيضاً على STARZPLAY منصة مشاهدة الفيديو حسب الطلب الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب قناة AD Fight، القناة الأولى في الشرق الأوسط المتخصصة بالفنون القتالية، والمتوفرة على خدمة «eLife» من اتصالات على القناة رقم 705. ويأتي عرض مجريات النزال على STARZPLAY بموجب اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي أبرمتها مع أبوظبي للإعلام مؤخراً لعرض مجريات بطولة جزيرة النزال بشكل مباشر على منصات STARZPLAY، حيث سيتمكن المشتركون من الاستمتاع بمشاهدة فيديوهات حسب الطلب من UFC مثل النزالات السابقة، والمؤتمرات الصحفية، إلى جانب المحتوى الخاص بسلسلة منافسات دانا وايت.