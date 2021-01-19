أحمد بن درويش: هدفنا تضييق الفجوة بين «الهواة» و«المحترفين»

معتز الشامي (دبي)

يملك اتحاد كرة القدم تصوراً مستقبلياً للاهتمام بدوري الدرجة الأولى، وتطويره بشكل إيجابي في النواحي كافة، وتضييق الفجوة بينه وبين دوري المحترفين، على الأقل من الجوانب الإدارية واشتراطات التراخيص ومعاييرها المختلفة.

هكذا أكد أحمد بن درويش عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس لجنة المسابقات، في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»، كشف خلالها وجود تصور لدى مجلس الإدارة وضمن استراتيجية التطوير، بضرورة إطلاق كيان أو لجنة، تضم ممثلين عن المسابقات والاستثمار والتسويق، لتشكيل إدارة على غرار رابطة المحترفين، تتولى إدارة دوري الأولى وبيع حقوقه والمساعدة في تطوير أنديته بصورة أكثر فاعلية.

وعن رأيه في مستوى دوري الأولى هذا الموسم، قال: نرى تنافساً كبيراً بين الأندية، والالتزام جيد للغاية بين أندية الهواة، فيما يتعلق بمتطلبات الإجراءات الاحترازية، وهناك تفاهم كبير بين الجميع، وفيما يتعلق بتطوير دوري «الهواة»، قال: هناك تنسيق بين المسابقات ولجنة التسويق والاستثمار، حيث إن هدفنا للمرحلة المقبلة هو أن يكون مستوى دوري الأولى أفضل من الجوانب الإدارية ومعايير الاحتراف، بما يسهم في تضييق الفجوة إدارياً مع «المحترفين»، خاصة من حيث توفير بعض الوظائف، حيث تم تعيين مسؤول إعلامي لجميع المباريات، وبتعاون الأندية نعمل على الارتقاء بدوري الأولى، والقضاء تماماً على مصطلح «دوري المظاليم»، وهناك استراتيجية يهتم الاتحاد بتنفيذها مع أندية الأولى بالتأكيد، لأن الهدف الأسمى أن يكون دوري الأولى أقرب لدوري الاحتراف.

وأضاف: سيكون هناك تعاون كبير مع لجنة التسويق والاستثمار، ونحن بصدد التفكير في الآليات التي يتم البناء عليها لإطلاق لجنة تتولى إدارة وتسويق دوري الأولى والاستثمار فيه، والبحث عن رعاة وشركات تسعى لدعم دوري الأولى، وهدفنا هو إعادة البطولة إلى الواجهة، من خلال الاهتمام بتوفير المطلوب، ونعمل خلال العام المقبل على زيادة عدد الفرق التي تشارك في «الهواة»، ونرى الفرق التي لم تتمكن من المشاركة خلال الموسم الحالي، لأننا نهدف للوصول إلى أكبر عدد من الأندية، وحاولنا منذ بداية الموسم زيادة الأندية المشاركة في دوري الأولى، وإعادة بعض الأندية المنسحبة، وفي آخر لحظة كانت هناك 3 أندية ترغب في العودة والمشاركة في البطولة ولكن لم يحدث ذلك لأسباب كثيرة، وهو ما دفعنا لأن نتمسك بمساعدة تلك الأندية وتجهيزها للمشاركة في الموسم المقبل، وزيادة عدد الفرق.

وأضاف: هناك تواصل بيننا للعمل خلال الموسم الحالي مع الأندية المنسحبة، بالإضافة إلى الأندية الراغبة في المشاركة بدوري الأولى، لتأهيلها وتجهيزها في نسخة الموسم المقبل، ونعمل على إزالة المعوقات، وتقديم الدعم المطلوب، سواء اللوجستي أو غيره، وكل المعوقات الموجودة في الأندية نحاول أن نتدخل لحلها ودعمها للعمل على منحها فرصة العودة للمشاركة من جديد.

وفيما يتعلق بعدم تأهل أندية دوري الدرجة الثانية إلى دوري الأولى هذا الموسم، ومصيرها في الموسم المقبل، قال: هناك لائحة ومتطلبات يشترطها النظام الأساسي، والفرق التي حصلت على حق الصعود والتأهل إلى الموسم الجاري لم تتمكن من استخراج إشهار من الهيئة، لذلك نضمن ضرورة استيفاء الشروط قبل نهاية موسم الدرجة الثانية، حيث وضعنا الاشتراطات المطلوبة لتلك الأندية، ونتمنى منها توفيرها قبل ختام الموسم الجاري، خاصة في شرط امتلاك فريقين بالمراحل السنية، وأرسلنا لها كل شيء بالبنود المطلوبة.



