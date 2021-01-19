شاهد رياضة: بوشكاش الصغير!

القاهرة (الاتحاد)

صنع المجري، فيرينتس بوشكاش، أسطورته الكروية خلال 8 سنوات فقط، كان فيها أحد كبار نجوم فريق ريال مدريد، ورغم أنه لم يُنجب سوى ابنة وحيدة، إلا أن اسمه ارتبط بلاعب آخر، لم تربطه به أي قرابة، لكن وسائل الإعلام أطلقت عليه لقب، بوشكاش الصغير!

الغريب أنه كان ألباني الجنسية، منحدراً من أصول يونانية، يحمل اسم، بانايوت بانو، وولد في مارس 1939، والمثير أنه بدأ اللعب حارساً للمرمى في مراحل الناشئين بفريق نينتوري تيرانا المحلي، قبل أن يتحول إلى مركز المهاجم، عندما انتقل إلى صفوف الغريم، بارتيزاني، أحد أشهر الفرق في ألبانيا، ليصبح هدافه الفذ وأحد أفضل اللاعبين في تاريخه.

بانو بدأ مسيرته الكروية عام 1957، لكن توهجه الحقيقي برز في بداية الستينيات، واستمر حتى عام 1975، حيث سجل 144 هدفاً مع بارتيزاني، في مختلف المسابقات، وحصل على لقب هداف الدوري الألباني مرتين، بجانب اختياره أفضل شخصية رياضية في عام 1960، ويذكر أنه أسهم في فوز «الثيران الحمراء» باللقب الدولي الوحيد في تاريخ أندية ألبانيا، عندما حصد كأس البلقان عام 1970، وسجل بانو هدفين خلال تلك البطولة، التي فاز بها فريقه بعد انسحاب منافسه البلغاري، بيروي زاجورا، من إياب النهائي.

ورغم مهارات بانو الفائقة، التي أهدته لقب «بوشكاش الصغير»، لم يسجل سوى 4 أهداف دولية فقط مع منتخب ألبانيا، خلال 28 مباراة، لعبها عبر 10 سنوات بين عامي 1963 و1973، ومع ذلك اختاره اتحاد الكرة الألباني عام 2003، ليكون «اللاعب الذهبي» الأفضل عبر 50 عاماً، وفي عام 2009، تم تكريمه على المستوى الرسمي، وحصل على «ميدالية الشرف الوطني»، قبل رحيله عن عالمنا بعام واحد فقط، في 19 يناير 2010.