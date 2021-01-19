«بويضاء» تحلق بناموس الإيذاع في الوثبة

عبدالله عامر (أبوظبي)

اختتمت بميدان الهجن بالوثبة في العاصمة أبوظبي، منافسات الأسبوع السادس عشر من السباقات التمهيدية، ضمن موسم سباقات الهجن 2020-2021، الذي ينظمه اتحاد الهجن، بمشاركة كبيرة من ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وحلقت «بويضاء» لحميد سعيد النيادي بأول أشواط المنافسات فئة الإيذاع التي أقيمت على مدار 20 شوطاً لمسافة 6 كلم، وتفوقت على منافساتها في الشوط المخصص الأبكار المحليات، بعدما سجلت توقيتاً زمنياً قدره 9:11:3دقيقة، وواصل شعار النيادي تألقه، عبر «الطائلة» التي كسبت لقب الشوط الثاني للإيذاع الأبكار المهجنات بتوقيت 9:13:4 دقيقة.

وانتزع «أبوظبي رود» لمحفوظ علي الجنيبي، ناموس الشوط الثالث المخصص للإيذاع الجعدان، مسجلاً توقيتاً زمنياً قدره 9:11:3 دقيقة، بينما أهدى «مناور» شعار النيادي النقطة الثالثة، بفوزه بلقب الشوط الرابع للإيذاع الجعدان المهجنات بزمن قدره 9:15:2 دقيقة.

ونجحت «طاعة» لحمد مبارك سالم الشامسي في الفوز بناموس الشوط الخامس، محققة أفضل بتوقيت بزمن قدره 9:8:8 دقيقة.

وأستمر شعار النيادي في التألق وخطفت «شقراء» ناموس الشوط السادس بزمن قدره 9:14:7 دقيقة، وحلق «ملبي» لأحمد كلفوت جرش المزروعي بناموس الشوط السابع، وظفر «جلمود» لمحمد عايض هادي القحطاني بالمركز الأول في الشوط الثامن، وأهدت «الظبية» شعار النيادي النقطة الخامسة بفوزها بالشوط التاسع، وفي عاشر الأشواط كسبت «همس» للشيخ حمدان محمد بالركاض منافسيها.

وفي الأشواط من الحادي عشر حتى الخامس عشر كان الفوز من نصيب «روعه» لمحمد صالح علي الحميري، و«مزون» لسعيد عبيد العرطي الحميري، و«الظبي» لعامر عوض طرشوم العامري، و«دكتورة» لأحمد حميدي عبدالله الشامسي، و«الأسد» لأحمد سعيد بطي الدرعي.

وجاءت نتائج الأشواط من السادس عشر إلى العشرون، كالآتي، فوز «الشهم» لمحمد عتيق زيتون المهيري، و«آثار» لسالم محمد حمد العامري، و«شرارة» لسالم قريع بالروس العامري، و«ورد» لمحمد راشد بالسم المنصوري، و«مصدع» لمحمد خميس منصور المنصوري.



