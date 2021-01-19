دبي (الاتحاد)
يستعد منتخب الناشئين مواليد 2004، لخوض مباراتين وديتين أمام الهند يومي 21 و 24 يناير الجاري، ضمن معسكره الحالي في دبي، واختار المدرب الوطني ماجد سالم 26 لاعباً، هم: سلطان عادل، سيف الزعابي «اتحاد كلباء»، محمد الحارثي «بني ياس»، عبدالله الشيباني، علي محمد، محمد خالد، أحمد المرزوقي «الجزيرة»، علي طاهر، بدر السويدي، نواف جاسم، سيف الكعبي، خالد توحيد «الشارقة»، حمد عارف، سعيد جمال، عبدالله حسن، غيث بدر، يوسف البلوشي «شباب الأهلي»، خالد الحساني «العين»، سعيد المقدمي «الفجيرة»، جمال خليفة «النصر»، عبدالله أحمد، عبدالرحمن الحوسني، منصور المنهالي، عوض الكثيري «الوحدة»، وسعود المري، محمد عبدالسلام «الوصل».
«أبيض الناشئين» يخوض وديتين أمام الهند
دبي (الاتحاد)