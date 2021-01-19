«أبيض الناشئين» يخوض وديتين أمام الهند

دبي (الاتحاد)

يستعد منتخب الناشئين مواليد 2004، لخوض مباراتين وديتين أمام الهند يومي 21 و 24 يناير الجاري، ضمن معسكره الحالي في دبي، واختار المدرب الوطني ماجد سالم 26 لاعباً، هم: ‬سلطان ‬عادل، ‬سيف ‬الزعابي «اتحاد ‬كلباء»، ‬محمد ‬الحارثي «بني ‬ياس»، ‬عبدالله ‬الشيباني، ‬علي ‬محمد، ‬محمد ‬خالد، ‬أحمد ‬المرزوقي «الجزيرة»، ‬علي ‬طاهر، ‬بدر ‬السويدي، ‬نواف ‬جاسم، ‬سيف ‬الكعبي، ‬خالد ‬توحيد «الشارقة»، ‬حمد ‬عارف، ‬سعيد ‬جمال، ‬عبدالله ‬حسن، ‬غيث ‬بدر، ‬يوسف ‬البلوشي «شباب ‬الأهلي»، ‬خالد ‬الحساني «العين»، ‬سعيد ‬المقدمي «الفجيرة»، ‬جمال ‬خليفة «النصر»، ‬عبدالله ‬أحمد، ‬عبدالرحمن ‬الحوسني، ‬منصور ‬المنهالي، ‬عوض ‬الكثيري «الوحدة»، و‬سعود ‬المري، ‬محمد ‬عبدالسلام «الوصل».