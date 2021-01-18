«كايت سيرف» يعود إلى شاطئ نسناس

دبي (الاتحاد)

تعود أجواء الإثارة والتنافس من جديد الى أروقة بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق على المياه بالمظلات - كايت سيرف - مع إقامة فعاليات الجولة الثانية من البطولة يومي الجمعة والسبت المقبلين في شاطئ نسناس بدبي. وينظم الحدث الكبير والمرتقب نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2020-2021، وبالتعاون مع لجنة الكايت سيرف والتجديف، والتزحلق على الماء للموسم الرابع على التوالي وشهدت الجولة الأولى مشاركة ما يزيد عن 100 متسابق ومتسابقة تنافسوا على ألقاب ثلاث فئات هايدروفويل (الفئة الوطنية رجال والمحترفين والسيدات والناشئين) وفري ستايل -المهارات المفتوحة (الفئة الوطنية رجال والمحترفين والسيدات والناشئين) وتوين تيب (الفئة الوطنية رجال والمحترفين والسيدات والناشئين).

واستحدث النادي في النسخة الحالية نظام رصد النقاط من أجل إعلان الترتيب العام للمتسابقين والمتسابقات عقب نهاية فعاليات الموسم، في تقليد جديد يهدف الى زيادة الاهتمام بهذه الرياضة.