الإمارات وبنجاش في «افتتاحية» البولو الفضي

رضا سليم (دبي)



أسفرت قرعة كأس دبي الفضية للبولو في نسختها الحادية عشرة عن وقوع فرق الحبتور وزيدان وبنجاش في المجموعة الأولى، فيما تضم المجموعة الثانية فرق الإمارات وايفزا مهرة وذئاب دبي وتنطلق المباريات الجمعة المقبل بمواجهتين، تجمع الأولى بين الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم وبنجاش بقيادة حيدر بنجاش، فيما يلتقي في المباراة الثانية الحبتور بقيادة محمد الحبتور مع إيفزا مهرة، بقيادة راشد الحبتور وفي الجولة الثانية يلتقي زيدان بقيادة السعودي عمرو زيدان مع الذئاب بقيادة حبتور الحبتور يوم السبت، ثم المواجهة المرتقبة بين الإمارات والحبتور يوم 25 يناير الجاري، ومع نهاية الدور الأول يلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث في الترتيب العام، والفائزان يصعدان للنهائي يوم 5 فبراير المقبل.

حضر مراسم القرعة والمؤتمر الصحفي محمد الحبتور رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات دبي للبولو ومارتن ج. بيدرسن، رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الحرة الدولية وبرامود إيديشيريا، رئيس العمليات في مجموعة الشيراوي وممثلي الفرق المشاركة.

تضم سلسلة كأس دبي الذهبية للبولو 7 بطولات هي الكأس الفضية وكأس بولو ماسترز خلال الفترة من 7 إلى 12 فبراير، والكأس الذهبية خلال الفترة من 14 فبراير إلى 5 مارس وكأس تحدّي دبي خلال الفترة من 13 إلى 20 مارس وكأس دبي من31 مارس إلى 9 أبريل المقبلين.