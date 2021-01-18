فتح باب التسجيل لماراثون اليوم الوطني للهجن

دبي (الاتحاد)

فُتح باب التسجيل للنسخة السادسة من ماراثون «اليوم الوطني للهجن»، الذي ينظمه مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث الجمعة المقبل، بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن، على هامش فعاليات مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، للهجن العربية الأصيلة.

ويستقبل نادي دبي لسباقات الهجن طلبات المشاركة حتى يوم الخميس المقبل، حيث تتوجه الأنظار بالمقام الأول إلى ماراثون اليوم الوطني للهجن، والذي سيمتد لمسافة 11 كيلومتراً، ليشكل التحدي الأقوى عقب السباقين التمهيدين اللذين سبق إقامتهما في شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين لمسافة 4 و6 كلم على التوالي، وخصصا لفئات عمرية مختلفة من أجل تجهيز المشاركين، ورفع جاهزيتهم ترقباً للسباق الرئيسي الأطول.