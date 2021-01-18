مايجا.. «الصك 27»!

رضا سليم (دبي)

احتاج المالي موديبو مايجا إلى 27 دقيقة، في أول مشاركة له مع عجمان أمام الفجيرة، بعد قيده بدلاً من الغاني وليم أوسو، ليقدم أوراق اعتماده، ويثبت أنه الصفقة الرابحة في «ميركاتو الشتاء»، بعد هدفه الذي أعاد الحياة إلى الفريق وجدد آماله، وحقق الفوز الأول هذا الموسم، وأن عودته إلى الفريق مجدداً لإثبات جدارته، والتأكيد على أنه قادر على العطاء من جديد.

لعب مايجا مع «البرتقالي» موسم 2017-2018، وشارك في 1447 دقيقة، خلال 19 مباراة، وسجل 10 أهداف، إلا أنه خرج من قائمة «البركان» بسبب الإصابة، وانتقل بعدها إلى بوريرام يونايتد التايلاندي موسم 2019، ولعب 207 دقائق خلال 3 مباريات وسجل هدفاً واحداً.

عاد مايجا إلى عجمان مجدداً في بداية الموسم، وسمحت له إدارة النادي التدريب مع الفريق، من أجل الحفاظ على لياقته البدنية والفنية، إلا أنه لم يكن ضمن خيارات النادي، وعاد ميجا مجدداً إلى الدوري التايلاندي، ولم يكمل المشوار فيه، ليظهر في «قلعة البرتقالي» للمرة الثانية، ويبصم بأول أهدافه، ويقود الفريق إلى أول فوز بالدوري.

لعب مايجا «33 عاماً» لعدد كبير من الأندية، منها اتحاد كلباء موسم 2016-2017، ورغم أنه شارك في 23 مباراة، إلا أنه سجل 9 أهداف فقط، والنصر السعودي لمدة موسمين، قادماً من ويستهام الإنجليزي.

بدأ مايجا الذي ولد في باماكو بمالي مسيرته في استاد ماليان، وانتقل إلى الرجاء المغربي عام 2004، وسجل 12 هدفاً في 45 مباراة، وانتقل إلى لومان الفرنسي عام 2007، وسجل 15 هدفاً في 88 مباراة.

وفي عام 2010 انتقل إلى سوشو الفرنسي، وسجل 24 هدفاً في 54 مباراة، ومنها إلى ويستهام الإنجليزي 2012 مقابل 3.5 مليون جنيه استرليني، وسجل 5 أهداف في 33 مباراة، ومنه إلى كوينز بارك رينجرز عام 2014 على سبيل الإعارة، وسجل هدفاً في 8 مباريات، وأعير إلى ميتز الفرنسي، وأحرز 8 أهداف في 29 مباراة، قبل أن يعود إلى النادي الإنجليزي مجدداً.

وكان هدف مايجا في مرمى تشيلسي موسم 2012-2013، عندما كان يلعب في ويستهام، من الأهداف التي لا تنسى، وفاز فريقه باللقاء 3-1، وجاء في الدقيقة 90.