336 جواداً في بطولة الإمارات لمربي الخيول العربية

أبوظبي (وام)

بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية، وإشراف ومتابعة الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان نائب رئيس الجمعية.. تنطلق غداً بنادي العين للفروسية والرماية والجولف، فعاليات بطولة الإمارات لمربي الخيول العربية، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها مدينة العين مسابقة لجمال الخيل العربية.

ويأتي تنظيم البطولة في إطار اهتمام القيادة الرشيدة لهذه الرياضة العريقة وإلى ما ترمز إليه من إرث وجذور تاريخية ممتدة في دولة الامارات. وتجمع البطولة 336 خيلاً تعود إلى 144 مالكاً، وتتضمن 23 شوطاً، فيما تناهز القيمة الإجمالية لجوائزها المالية مبلغ 4 ملايين درهم، بزيادة تبلغ 50% عن بطولة الموسم السابق مع تخصيص 18 جائزة مالية تشجيعية للملاك المواطنين.

وسيتم تحكيم الخيول طبقاً لقوانين وشروط المنظمة الأوروبية لجمال الخيول العربية «الايكاهو»، كما تتأهل الخيول الحائزة على المراكز الأول والثاني والثالث في جميع أشواط الفئات العمرية للمشاركة ضمن بطولات المهرات والأمهار والأفراس والفحول لإحراز لقب البطل الذهبي والبطل الفضي والبطل البرونزي.

وتجري البطولة وسط إجراءات احترازية تهدف لحماية صحة وسلامة المشاركين، ومن ضمنها إلزام جميع المشاركين بوضع كمامة الوجه والتزام التباعد الجسدي لمسافة مترين، وجلوس 3 أشخاص فقط في الطاولة الواحدة، ويقتصر الحضور على ملاك الخيول المشاركة فقط.

وتبدأ فعاليات اليوم الأول من البطولة في الساعة الثانية ظهراً بفئة المهرات عمر سنة، وتم تقسيمها إلى 6 أقسام هي «أ،ب،ج،د،ه،و»، يليها القسم «أ» لفئة المهرات عمر سنتين، ويستهل اليوم الثاني في الرابعة عصرا بتكملة فئة المهرات عمر السنتين، والذي ينقسم الى «ب،ج»، ثم تليه الفئة الثالثة المهرات عمر 3 سنوات، يليها الفئة الرابعة المخصصة للأفراس عمر 4 سنوات وهو يتكون من قسمين ايضا «أ،ب»، ثم الفئة الخامسة للأفراس عمر 7-9 سنوات، ويقام في هذا اليوم كذلك القسم الأول «أ» للفئة السادسة الأمهار عمر سنة، والذي يتكون من 3 أقسام يقام القسمان «ب،ج» ضمن اليوم الثالث للبطولة «الخميس»، والذي يشهد أيضا الفئة السابعة للأمهار عمر سنتين، وتم تقسيمها إلى 3 أقسام «أ،ب،ج».

وتستهل فعاليات اليوم الرابع والختامي للبطولة بالفئة الثامنة للأمهار عمر 3 سنوات، يليها الفئة التاسعة للفحول عمر 4 - 6 سنوات، ثم الفئة العاشرة للفحول عمر 7-9 سنوات، وتختتم الفعاليات بأشواط البطولات. وتتأهل الخيول الحائزة على المركز الأول والثاني في جميع أشواط الفئات العمرية للمشاركة في البطولات الست وهي: بطولة المهرات بعمر سنة ثم بطولة المهرات ثم بطولة الأمهار بعمر سنة واحدة ثم بطولة الأمهار، وبطولة الأفراس، وبطولة الفحول لإحراز لقب البطل الذهبي والبطل الفضي والبطل البرونزي.

وأكد محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية هذا العام من البطولة شهدت زيادة كبيرة في الجوائز المالية، فضلاً عن جوائز مالية للملاك المواطنين تشجيعاً وتحفيزاً لهم على زيادة الاهتمام بالإنتاج المحلي، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وقال إن الجمعية وبمتابعة من الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نقلت العروض لأول مرة إلى مدينة العين، وذلك للانفتاح أكثر على الملاك والمربين ونشر هذا النشاط لدى أكبر فئة من الناس لأن الخيل تعتبر جزءاً مهماً من تراث وتقاليد أهل الإمارات.