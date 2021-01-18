«الإبهار» ينتظر «كأس السوبر» بـ «خلية النحل»

دبي (الاتحاد)

يشهد استاد آل مكتوم بنادي النصر، استضافة اجتماعات تنسيقية عدة بين جميع الأطراف المعنية بكأس سوبر الخليج العربي، والتي تجمع الشارقة وشباب الأهلي يوم الجمعة المقبل، حيث تحولت رابطة المحترفين إلى ما يشبه «خلية نحل»، استعداداً للحدث، الذي يتزين بشعار «شِتانا سوبر»، دعماً لمبادرة «أجمل شتاء في العالم» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ضمن مبادرات استراتيجية السياحة الداخلية والهوية السياحية الموحدة للإمارات.

وحرصت رابطة المحترفين الإماراتية على عقد سلسلة من الاجتماع التنسيقية لنجاح الحدث مع الجهات المعنية، سواء إدارة نادي النصر، شرطة دبي، هيئة طرق ومواصلات دبي، شركة الأمن الخاص والقنوات أصحاب الحقوق، للترتيب للتفاصيل الخاصة بالحدث، وبالاستضافة المنتظرة لأول بطولات العام الجديد، وأول بطولات الموسم وهي كأس السوبر «شِتانا سوبر».

وتمت خلال الاجتماعات مناقشة جميع الترتيبات التنظيمية المرتبطة بالمباراة، من حيث الأمور اللوجستية، الأمن والسلامة، والإجراءات الاحترازية، لضمان الصحة والسلامة لجميع المشاركين في الحدث، كما تمت مناقشة خطة التغطية الإعلامية للحدث مع للقنوات الناقلة، والتي تستعد بالفعل لتقديم تغطية غير مسبوقة للبطولة، سواء بالاستوديوهات التي تسبق الحدث بيوم أو في يوم البطولة نفسه، فضلاً عن التغطية الإعلامية المميزة التي ستقدم لعشاق الكرة الإماراتية، عبر كافة المنصات وحسابات رابطة المحترفين والموقع الرسمي.

وشهدت الاجتماعات المتتالية، اتفاق جميع الأطراف على ضرورة خروج الحدث بأبهى صورة، وتقديم البطولة بعنصر الإبهار الذي سيكون حاضراً من قبل انطلاق صافرة بداية المباراة، وحتى تتويج البطل.