«طير» يحلق بلقب الخيول في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) - توج الجواد «طير» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بطلاً للشوط الرابع لمسافة 2200 متر، الذي أقيم أمس بمضمار أبوظبي للفروسية، وتألف من ستة أشواط خصصت للخيول العربية والمهجنة الأصيلة.

وتألق الجواد البالغ من العمر 5 سنوات، والمنحدر من نسل «تي اتش ريتشي» بصورة لافتة حين انتزع لقب الشوط بإشراف إيريك ليمارتنيل وقيادة فابريس فيرون، بفارق نصف طول عن «بشارة الريف» مسجلاً زمناً وقدره 2:33:48 دقيقة.

وحققت خيول خالد خليفة النابودة، بإشراف إرنست أورتيل، وقيادة تاج أوشي، ثنائية، جاءت عبر الفرس «أيه أف مثيرة» في الشوط الأول لمسافة 1600 متر، متفوقة بفارق رأس عن «دكسي أونر» ومسجلة زمناً وقدره 1:44:11 دقيقة.

وتلاه الفوز السهل الذي حققه القادم الجديد«أف العجاج» في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، حيث تفوق المهر الرمادي المنحدر من نسل «أيه أف البحر» بفارق 3 أطوال عن «مروج»، قاطعاً المسافة في زمن وقدره 1:33:25 دقيقة.

وحصد «حوافز» لسالم علي مرشد المرر، بإشراف أبوبكر داود، وقيادة كونور بيسلي، جائزة كأس الوثبة ستاليونز، برعاية مهرجان سباقات منصور بن زايد آل نهيان العالمي، بكل براعة واقتدار، متفوقاً بفارق 1.25 طول عن «شجاع مسقط» ومسجلاً 1:32:27 دقيقة.

وواصل الجواد «وكيل ورسان» لإسطبلات ورسان، بإشراف جاكي ويكهام، مسلسل عروضه الجيدة عندما حقق فوزه الثاني على التوالي، بقيادة الفارس ريتشارد مولن في الشوط الخامس لمسافة 2200 متر، متفوقاً بفارق عنق عن «اباهي»، ومسجلاً 2:31:00 دقيقة.

ونجح الجواد «صن أوف نورماندي» لمحمد ذياب المزروعي، بإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة فرناندو جارا، في تحقيق فوزه الأول في محاولته الـ15، متفوقاً على المرشح الأول «بلو سوفرين» بفارق عنق، مسجلاً زمناً وقدره 2:30:82 دقيقة.