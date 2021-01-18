سكيك يمثل الإمارات في «جولف أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد) - أعلن اللاعب أحمد سكيك نجم جولف الإمارات مشاركته في النسخة السادسة عشرة من بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف التي تنطلق الخميس في نادي أبوظبي للجولف ضمن جولات سلسلة رولكس الشهيرة.

وسيتنافس سكيك مع مجموعة مختارة من أفضل لاعبي الجولف في العالم ضمن أولى محطات سلسلة رولكس في موسم السباق إلى دبي 2021، حيث تشهد البطولة مشاركة بطل النسخة الماضية لي ويستوود والمصنف العاشر على العالم تيريل هاتون وبطل بطولة موانئ دبي العالمية 2020 مات فيتزباتريك، إلى جانب أبطال كأس رايدر تومي فليتوود وإيان بولتر، توماس بيورن، روري ماكلروي، جوستين توماس، مارتن كايمر، شاين لوري، غرايم ماكدويل، جوستين روز، هنريك ستينسون، داني ويليت، الذين أعلنوا التحدي في البطولة المرموقة التي ستشهد استئناف قائمة النقاط الأوروبية للاعبين المستهدفين للتأهل لبطولة كأس رايدر في ويسكونسن.

وأسهمت البطولة بتطوير مهارة اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا وخصوصاً بعد ظهوره الأول في الجولة الأوروبية في بطولة العام الماضي، حيث فاز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة للجولف 2020 في فبراير الماضي قبل أن يحتل المركز الثاني في جولتين من بطولة الرجال المفتوحة.

وقال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «يسعدنا أن نرحب بعودة نجم الإمارات الصاعد أحمد سكيك للمشاركة في بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف 2021 وخوض تجربة اللعب مع أبطال العالم، معرباً عن ثقته بقدرات سكيك ومستقبله الناجح في رياضة الجولف».

وأضاف: «عززت أبوظبي مكانتها كواحدة من الوجهات الرائدة في العالم التي تستقطب أهم الفعاليات الرياضية، وتمثل مشاركة سكيك في البطولة حافزاً مهماً لإلهام وتشجيع أبطال المستقبل والأجيال القادمة من الهواة والمحترفين».