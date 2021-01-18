حمدان بن محمد يشهد تحديات رموز اللقايا في المرموم

دبي (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أشواط الرموز للقايا من هجن أبناء القبائل ضمن ثالث أيام مهرجان ولي عهد دبي للهجن بميدان المرموم، واحتاجت «الشرتا» بشعار علي عبيد بخيت بالرشيد إجتبي ل 7:18:1 دقيقة لتقطع رحلة الكيلومترات الخمسة وتهدي مالكها كأس ولي عهد دبي للأبكار المفتوح و1.5 مليون درهم.

واحتفظ شعار حمد راشد بن غدير الكتبي ببندقية اللقايا الجعدان المفتوح للعام الثاني على التوالي وحصل أيضاً على مليون درهم بعد أن قدم «نمرود» في مقدمة المطايا المشاركة في الشوط الثاني بزمن بلغ 7:20:1 دقيقة.

وغادرت «بشاير» المملوكة لشعار علي راشد سعيد البريصي المري بكأس ولي عهد دبي الأبكار (إنتاج) إلى المملكة العربية السعودية بعد أن انفردت بصدارة الشوط الثالث مسجلة توقيتاً وقدره 7:17:5 دقيقة.

وكانت بندقية الشوط الرابع للجعدان للإنتاج من نصيب «نهاب» بشعار مظفر محمد خموشه العامري والذي وصل إلى خط النهاية في توقيت وقدره 7:19:0 دقيقة.

وتنافست أكثر من 1100 مطية في خلال الصباحية التي شهدت إقامة 20 شوطاً لمسافة 5 كيلومترات، وخصصت اثني عشر شوطاً للإنتاج كانت جائزة المركز الأول فيها سيارات فاخرة، وثمانية أشواط نقدية مقسمة ما بين أشواط المحليات والمهجنات، ونال أصحاب المراكز من الثاني وحتى العاشر في كل الأشواط المسائية والصباحية جوائز نقدية قيمة.

نجحت «العباره» سالم مسلم قنزول العامري في الحصول على صدارة الشوط الرئيسي للأبكار المحليات (إنتاج) بتوقيت وقدره 7:23:1 دقيقة، وهيمنت «الفاتنه» ملك مطر عيسى مطر الفلاحي على المركز الأول في الشوط الرئيسي للمهجنات (إنتاج) بعد أن وصلت لخط النهاية في زمن بلغ 7:24:7 دقيقة.

وكسب «هذال» بشعار سليم مسلم قنزول العامري قمة الجعدان المحليات بتوقيت بلغ 7:30:9 دقيقة، وحسم «ضاري» لمحمد علي هزيم المسافري الصدارة في الشوط الرابع للقايا الجعدان المهجنات بتوقيت وقدره 7:26:1 دقيقة.