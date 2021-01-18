3 مباريات تدشن كأس سلطان بن زايد للبولو

غنتوت (الاتحاد)

تنطلق غداً كأس سلطان بن زايد للبولو في نسختها الثانية التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو بملاعب النادي دون جمهور، برعاية الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وتستمر البطولة حتى الأول من فبراير المقبل، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي وجمعية البولو.

وتشهد ضربة البداية 3 مباريات، تجمع المباراة الأولى بين فريق غنتوت بولو (أ) وفريق انكورا بولو على ملعب سلطان بن زايد للبولو، فيما تجمع المباراة الثانية بين فريق اننجسلي بولو وفريق را نون بولو على نفس الملعب، وتختتم منافسات اليوم الأول بلقاء فريق أبوظبي وغنتوت «ب» على ملعب رقم 2.

يذكر أن المباراة النهائية ستنقل عبر قنوات أبوظبي الرياضية، بالإضافة إلى نقل جميع المباريات عبر قناة اليوتيوب الرسمية والموقع الإلكتروني للنادي، تجاوباً مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذها النادي منذ انطلاقة موسمه الرياضي المجتمعي الحالي، بما يضمن السلامة لجميع المشاركين والقائمين على الحدث بالنادي.