«المواطنون».. بصمة 5% مع نصف الأندية!

مراد المصري (دبي)

برزت خلال الدور الأول لدوري الخليج العربي، ظاهرة تراجع أهداف اللاعبين المواطنين في بعض الأندية، خلال النصف الأول من الموسم، وذلك مع اعتماد بعض الفرق على اللاعبين الأجانب بصورة شبه مطلقة، لمهمة تسجيل الأهداف أو معاناتها بشكل عام من ناحية التنظيم الهجومي.

وبلغ عدد أهداف المواطنين في 7 أندية تمثل نصف عدد فرق الدوري، وهي الشارقة، والفجيرة، وخورفكان، واتحاد كلباء، والظفرة، وحتا وعجمان 13 هدفاً فقط، وتمثل 5 % فقط من إجمالي الأهداف «دورينا»، والبالغ 261 هدفاً، و13 % من إجمالي أهداف أنديتهم الستة «96 هدفاً».

وفي الشارقة سجل شاهين عبدالرحمن هدفين بوصفه المواطن الوحيد الذي عرف طريق الشباك، وذلك من أصل 26 هدفاً سجلها «الملك»، بنسبة 0.76 %، فيما سجل لاتحاد كلباء كل من منصور البلوشي وأحمد جشك، بواقع هدف لكل منهما من أصل 12 هدفاً سجلها «النمور» بنسبة 16%، وسجل حسين عبدالرحمن وحميد عبدالله هدفاً لكل منهما في عجمان من بين 7 أهداف لـ «البركان» بنسبة 28 %، فيما أحرز سهيل المنصوري هدفين وسعيد الكثيري هدفاً بمجموع 3 أهداف للمواطنين من 16 هدفاً للظفرة بنسبة 18%.

وللمفارقة، فإن حتا صاحب أضعف هجوم شهد تسجيل 4 أهداف بأقدام مواطنين بنسبة 66%، وهم سعيد جاسم، عبدالله الصيعري، الحسين صالح وسعيد سليمان، علماً أن الأهداف جاءت جميعها في مباراتين فقط طوال 13 جولة تمثل مرحلة الذهاب.

فيما غابت الأهداف من المواطنين بصورة كاملة عن الفجيرة وخورفكان طوال الدور الأول، لتكون نسبة المساهمة «صفر» في المئة.

وعلى صعيد بقية أندية دورينا، فإن المواطنين سجلوا 10 أهداف من 23 هدفاً في شباب الأهلي بنسبة 43 %، ورغم ذلك فإن هداف المواطنين بالفريق هو المدافع يوسف جابر برصيد 3 أهداف، فيما سجل مواطنو الوحدة 7 من 20 هدفاً لـ «العنابي»، بنسبة 35 %، كما سجل لاعبو النصر 7 من 19 هدفاً بنسبة 37 % ولاعبو العين من المواطنين 10 من أصل 19 هدفاً بنسبة 52%، وسجل لاعبو الوصل 11 من 24 هدفاً بنسبة 46 % وسجل لاعبان من بني ياس 6 أهداف من أصل 26 هدفاً لـ «السماوي» بنسبة 23 %.

ويعتبر الجزيرة نموذجاً في هذا الجانب، بعدما سجل لاعبوه المواطنون 18 هدفاً من إجمالي 25 هدفاً، بنسبة 72%.



